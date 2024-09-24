قطاع المعارض داعم محوري لأجندة دبي الاقتصادية

المصدر: دبي – لؤي عبد الله

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استطاع مركز دبي التجاري العالمي، أن يتجاوز دوره التقليدي، كمنصة لاستضافة المعارض والمؤتمرات، ليتحول إلى محرك اقتصادي حيوي، مع أكثر من 6 آلاف فعالية، استضافها خلال العقود الأربعة الماضية، استقطبت أكثر من 38 مليون زائر، ما أدى إلى خلق أثر اقتصادي بلغ نحو 248 مليار درهم، الأمر الذي يشكل أحد الروافد الرئيسة لاقتصاد الإمارة، وداعماً محورياً لأجندتها الاقتصادية D33، والرامية لمضاعفة حجم اقتصاد دبي، وجعلها ضمن أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

وتخطى المركز حدود الجغرافيا، لينتقل من مجرد مكان لانعقاد الفعاليات، إلى منظومة اقتصادية متكاملة، تسهم في نهضة دبي واقتصادها، عبر جذب كبرى الفعاليات والشركات العالمية، والزوار من شتى أنحاء العالم إلى دبي.

وقال ماهر عبد الكريم جلفار نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي: «على نهج الآباء المؤسسين، واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الارتقاء بإمارة دبي إلى آفاق عالمية جديدة، عبر رؤى استشرافية ثاقبة، ومبادرات واستراتيجيات واعدة، عززت مسيرة الابتكار والتنمية المستدامة لإمارة دبي، ورسخت المكانة العالمية المرموقة لدبي، كأحد أسرع الاقتصادات العالمية نمواً، وأفضل وأرقى وأحدث المدن في مختلف المجالات الحيوية».

وأضاف: «يُعدّ مركز دبي التجاري العالمي، مركزاً عالمياً رائداً في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، وهو علامة فارقة، تعكس التزام دبي الراسخ، وسعيها الدائم نحو التميّز والابتكار في جميع المجالات».

وأردف: «يمتلك مركز دبي التجاري العالمي ويدير مركزين حيويين للمؤتمرات والمعارض، موزعين بشكل استراتيجي في إمارة دبي، وهما: مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض في قلب منطقة الأعمال المركزية، ومركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي».

تصميم خال من الأعمدة

وقال عامر الفارسي، مساعد نائب الرئيس لإدارة التطوير العقاري في مركز دبي التجاري العالمي: «عمل المركز على مدار السنوات الماضية على تطوير وتوسيع محفظته العقارية التي تدعم مختلف جوانب عملياته التشغيلية بشكل مستدام. وتعمل محفظة أعمال المركز بما في ذلك تطوير المشاريع العقارية التي تساهم في دفع عجلة التوسّع والتنوع الاقتصادي لدبي».

وأضاف: «يعد مركز دبي للمعارض مشروعاً حيوياً ومستداماً، وتم تشييده وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة العالمية بتصميم عصري خال من الأعمدة، وهو مدعوم ببنية تحتية عالمية المستوى ويضم منظومة تكنولوجية متطورة تدعم كفاءة العمليات التشغيلية، فضلاً عن حفض استهلاك الطاقة».

وتابع: «سيمتد مركز دبي للمعارض عند اكتمال المشروع على مسافة 1.2 كم وسيضم 26 قاعة كل منها لديها مداخل وساحات خدمة مخصصة، وهو ما يمكننا من استضافة أكثر من 20 فعالية في وقت واحد أو استضافة فعالية واحدة ضخمة على كامل مساحة المعارض، والتي ستصل إلى 180 ألف متر مربع، وبقدرة استيعابية تبلغ أكثر من 65 ألف زائر يومياً».

أحدث الابتكارات

ويتميز مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، بموقع الاستراتيجي الحالي، في قلب المنطقة المركزية للأعمال في دبي، ويضم المركز 120 ألف متر مربع من المساحات الداخلية، التي يمكن تصميمها حسب الطلب، و21 قاعة، وأكثر من 40 غرفة اجتماعات، مجهزة بأحدث الابتكارات التكنولوجية.

وتواصل محفظة المعارض والفعاليات المتنوعة في مركز دبي التجاري العالمي، ومختلف قطاعات أعماله، تحقيق المزيد من النجاحات بشكل متزايد. وتؤكد نتائجنا قوة ومتانة اقتصاد الإمارة المزدهر، وتعكس التركيز الاستراتيجي على القطاعات الحيوية الرئيسة، والهادفة إلى تعزيز مكانة دبي الرائدة، كمركز عالمي للمعرفة والابتكار والأعمال.

واستقبل مركز دبي التجاري العالمي، الذي يحتضن قائمة متنوعة من الفعاليات التجارية، 2.47 مليون مشارك في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25% في عدد الزيارات، مقارنة بالعام السابق. وجاء هذا النمو مدفوعاً بالزخم في عدد فعّاليات قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، والفعّاليات التجارية والاستهلاكية، والتي بلغت 301 فعالية، ليعكس بذلك ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 23% على أساس سنوي، ويقدم رؤية مشرقة لمستقبل دبي، كوجهة عالمية رائدة للأعمال والتجارة.

وتؤكد الزيادة الملحوظة في عدد الزوار، قوة وتنوع أجندة فعاليات مركز دبي التجاري العالمي، حيث ضمت 107 معارض ومؤتمرات خاصة بالجمعيات العالمية، والعديد من القطاعات الحيوية. وقد استقطبت هذه الفعاليات مجتمعة، 1.56 مليون مشارك، محققةً زيادة كبيرة بنسبة 33%، مقارنة بالعام السابق. وشارك في تلك الفعاليات أكثر من 722 ألف مشارك دولي، لتحقق بذلك نمواً غير مسبوق، بنسبة 60% على أساس سنوي.

وشهدت هذه الفعاليات والمعارض الرائدة، مشاركة 53.789 شركة عارضة، أي زيادة بنسبة 45% عن العام الماضي. وبلغت نسبة الشركات العالمية المشاركة 78% من إجمالي الشركات المشاركة، وعددها 41 ألفاً و864 شركة، وهي نسبة غير مسبوقة، وتعزز قدرة مركز دبي التجاري العالمي على استقطاب مشاركين عالميين جدد، والحفاظ على استمرار المشاركين الحاليين. كما تسهم الزيادة الكبيرة في مشاركة زوار الأعمال من جميع أنحاء العالم، في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية «D33»، بأن تكون دبي ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمية، بحلول عام 2033.

وتم تنويع محتوى أجندة الفعاليات المميزة لمركز دبي التجاري العالمي، عبر عدد الفعاليات الاستهلاكية والترفيهية خلال العام الماضي، حيث وصلت إلى 35 فعالية ترفيهية ومباشرة، استقطبت جميعها أكثر من 850 ألف زائر.

عاصمة الفعاليات الكبرى

ويعد مركز دبي التجاري العالمي، رائد صناعة تنظيم الفعاليات العالمية الكبرى، ولديه سجل حافل في تنظيم وإدارة كبرى الفعاليات على مستوى العالم. وتحظى الفعاليات المتنوعة التي ينظمها المركز، بإشادة وإعجاب واستحسان الحكومات والمؤسسات والشركات والأفراد الذين يشاركون في تلك الفعاليات، من مختلف بقاع الأرض.

وتقوم إدارة الفعاليات في المركز، بابتكار وتنظيم وإدارة أكثر من 25 فعالية على مدار العام، بما في ذلك معرض جيتكس جلوبال، ومعرض «إكسباند نورث ستار» للشركات الناشئة، ومعرض الخليج للأغذية (جلفود)، ومعرض جلفود للتصنيع، ومعرض دبي العالمي للقوارب، وبطولة دبي الدولية للجواد العربي، ومعرض الإمارات للوظائف (رؤية)، وغيرها العديد من الفعاليات التي تغطي قطاعات حيوية متنوعة.

وقد ساهمت هذه الفعاليات مجتمعة، في تعزيز مساهمة مركز دبي التجاري العالمي في الناتج المحلي لإمارة دبي. وبالإضافة إلى ذلك، أسس المركز شركة «كون العالمية»، لتكون ذراعه التنظيمية للفعاليات العالمية، التي ينظمها المركز خارج دولة الإمارات.

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