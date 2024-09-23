"طرق دبي" ترفع حد السرعة القصوى على أجزاء من شارع العمردي وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي، رفع الحد الأعلى للسرعة على أجزاء من شارع العمردي وشارع الشيخ زايد بن حمدان، ابتداء من 30 سبتمبر 2024. وسوف يُرفَع الحد الأعلى للسرعة على شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان في الجزء الواقع بين شارع دبي العين ودوار المدينة الأكاديمية إلى 100 كلم/ساعة، فيما سَيُرفَع الحد الأعلى للسرعة على الشارع نفسه في الجزء الواقع بين دوار المدينة الأكاديمية وشارع الخوانيج إلى 90 كلم/ساعة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توحيد الحد الأقصى للسرعة على شارع العمردي في الجزء الواقع بين شارع الخوانيج وشارع الإمارات إلى 90 كلم/ساعة.

وأكدت الهيئة على أن تعديل وتوحيد حد السرعة القصوى على أجزاء من شارع العمردي وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان يأتي بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، وذلك بعد أن نفذت الهيئة دراسة هندسية وفنية شاملة خلال الشهور الماضية، كان الهدف زيادة انسيابية الحركة المرورية ورفع مستويات السلامة المرورية في الشارعين، بعد أن شهدت الفترة الماضية حركة تطوير وتوسعة للشارعين وزيادة في عدد المسارات وتطوير التقاطعات التي تمر بالشارعين.

وقد شهد شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان خلال الفترة الماضية العديد من المشاريع التطويرية من بينها مشروع تطوير التقاطع العلوي مع شارع دبي العين، وجاري العمل على تطوير شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ جميع التقاطعات العلوية على الشارع خلال العام 2030 مما سيساهم في تطبيق حد السرعة القصوى 100 كلم/ ساعة على طول الشارع. وقد نفّذت الهيئة تم خلال الفترة السابقة توسعة شارع العمردي وأنشأت طرقاً خدمية وحوّلت الدوار مع شارع الخوانيج إلى تقاطع محكوم بإشارات ضوئية.

وتتماشى التعديلات على السرعة في الشارعين مع أعلى المعايير الهندسية المعتمدة في الأدلة الفنية المرتبطة بالتصميم الهندسي وإدارة السرعة، وقد جاءت التعديلات ضمن المراجعات الدورية والمستمرة على السرعات في الطرق الحيوية بإمارة دبي، وتعتمد الهيئة في ذلك على دليل إدارة السرعة في الإمارة المعتمد وفقاً لأفضل الممارسات العالمية الحديثة. ويضع الدليل المعايير والمقاييس المناسبة لتحقيق الجودة في العلاقة بين أفضل معدلات السرعة وانسيابية حركة المرور ونسبة الحوادث المرورية، وتعتمد الهيئة على معايير هندسية وفنية موحدة في وضع الحد الأقصى للسرعة في شوارع إمارة دبي من بينها السرعة التصميمية للطريق، والسرعة الفعلية التي يلتزم بها معظم السائقين (85% percentile speed) إلى جانب مستوى التطور العمراني على جانبي الطريق وحركة المشاة ووجود المرافق الحيوية الأخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الحوادث المرورية التي وقعت في الشارع وحجم الحركة المرورية.

وستعمل الهيئة على تغيير اللوحات المرورية والعلامات الأرضية، التي تحدد الحد الأقصى للسرعة القانونية في الأجزاء التي سيتم تغيير حد السرعة عليها في شارعي الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان وشارع العمردي وفق أفضل المعايير المعتمدة في السلامة المرورية، استعداداً لتغيير السرعات بتاريخ 30 سبتمبر 2024.

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