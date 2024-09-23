مكتوم بن محمد: أخوتنا مع السعودية راسخة في ظلّ تاريخٍ مشتركٍ عريق وأحلامٍ وتطلعات واحدة

المصدر: البيان

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هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني.

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس": "من تاريخٍ راسخٍ في الأمجاد إلى مستقبلٍ زاخرٍ بالازدهار، نهنّىء المملكة العربية السعودية وملكها وولي عهده الأمين والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني السعودي، أدامها الله في عزٍ ومجد وتطورٍ وتنميةٍ مستمرة".

وأضاف سموه " أخوتنا مع المملكة راسخة في ظلّ تاريخٍ مشتركٍ عريق وأحلامٍ وتطلعات واحدة، ومعاً سوف نستمر في تحقيق ما يعمّر الأوطان ويسعد الإنسان".

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