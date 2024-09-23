حمدان بن محمد: نسأل الله أن يديم عز السعودية ويزيدها رفعةً

المصدر: البيان

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هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني.

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس": " نبارك لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده أخي الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ94... نسأل الله أن يديم عز المملكة ويزيدها رفعةً وأن يديم أخوتنا ومحبتنا".

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