محمد بن راشد: كل عام والسعودية في خير وعز ورفعة

المصدر: البيان

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" المملكة العربية السعودية وشعبها وملكها وولي عهدها باليوم الوطني السعودي.

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" : "نبارك للمملكة العربية السعودية وشعبها وملكها وولي عهدها الأمين اليوم الوطني.. كل عام والمملكة في خير وعز ورفعة..وأمن وأمان".

وأضاف سموه " نسأل الله أن يديم محبتنا..وأخوتنا..وعلاقاتنا الراسخة..وأن يجعل الشعبين الشقيقين في مسيرة خير وتنمية مستمرة .. مستقرة .. متسارعة بإذن الله".

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