«قانونية دبي» تطلق هويتها المؤسسية الجديدة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، عن إطلاق هويتها المؤسسية الجديدة، والتي تأتي في إطار حرصها على التحديث المستمر.

ويأتي الشعار الجديد مكتسياً باللون الذهبي لاسم الدائرة بشكل أفقي، باللغتين العربية والإنجليزية، الذي يعكس حرصها على استدامة التميز والإنجاز، وتقديم القيمة المضافة، مستلهماً في الخط المستخدم، عمق أصالة الثقافة العربية، التي تترسخ مع تلك الهوية المرئية.

وقال الدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام الدائرة: تتشكل الهوية المؤسسية الجديدة للدائرة، مع تدشين شعارها الذي يحمل معه مرحلة جديدة من التطلعات المستقبليّة الطموحة، التي تحرص الدائرة على ترسيخها بشكل مستمر، من خلال الاستراتيجيات المحدثة، التي تواكب المتغيرات، وتتبنى أفضل الممارسات العالمية، التي ترتقي بمؤشرات أدائها، وفق أعلى مستوى من الخدمات التي تقدمها في هذا القطاع الحيوي.

وأكد أن الإعلان عن الهوية الجديدة، يأتي من أهمية دور الدائرة الفاعل في المنظومة القانونية في إمارة دبي، وفق ما تنهض به من مهام واختصاصات في قطاع العمل القانوني الحكومي، وقطاع المهن القانونية.

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