آمنة الضحاك: دور حيوي للإمارات ضمن مجموعة العشرين

المصدر: دبي - البيان

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شاركت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، مؤخراً، في اجتماعات وزراء الزراعة لمجموعة العشرين برئاسة البرازيل لمناقشة الإعلان الوزاري والأولويات الأربع لمجموعة العمل الزراعية التابعة للمجموعة. وانتهت الاجتماعات، التي انعقدت في مدينة كويابا البرازيلية، بتوقيع الدول الأعضاء في المجموعة على الإعلان الوزاري لمجموعة العمل الزراعية.

كما شهدت الضحاك انطلاق «المنتدى الإماراتي البرازيلي لمستقبل الزراعة»، الذي نظمته وزارة التغير المناخي والبيئة بالشراكة مع سفارة الدولة في البرازيل ووزارة الزراعة البرازيلية في مدينة ساو باولو، وذلك عقب انتهاء أعمال اجتماعات وزراء الزراعة لمجموعة العشرين بهدف تعزيز التعاون في مجال الأعمال الزراعية والأمن الغذائي، وفتح فرص جديدة للشراكة بين الجهات والشركات الإماراتية والبرازيلية.

وقالت الدكتورة آمنة الضحاك: «تواصل دولة الإمارات لعب دور حيوي ضمن مجموعة العشرين والأجندة الاقتصادية العالمية. وقد سلطنا الضوء خلال اجتماعات مجموعة العمل الزراعية على مبادرات الدولة في قيادة الممارسات الزراعية المستدامة وتعزيز تأثيرها العالمي، وذلك استكمالاً لجهودنا المبذولة في مؤتمر الأطراف COP28».

وأضافت: «يعد الإعلان الوزاري لمجموعة العمل الزراعية في مجموعة العشرين دليلاً ملموساً على الأولويات المشتركة للأعضاء في تعزيز ممارسات الزراعة المستدامة والمرنة والشاملة وتحسين الأنظمة الغذائية.

ويدعم هذا الإعلان رؤية الإمارات بشأن الأمن الغذائي العالمي، كما يتماشى مع «إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية المرنة والزراعة المستدامة والعمل المناخي»، الذي حظي بدعم كبير من المجموعة خلال مؤتمر الأطراف الأخير. علاوة على ذلك، تؤكد مناقشاتنا الزخم المتزايد لهذا الإعلان، الذي يؤكد التزام الإمارات بجعل الأنظمة الغذائية ركيزة أساسية للعمل المناخي».

وفي كلمتها خلال الاجتماع الوزاري، استعرضت الضحاك موقف دولة الإمارات بشأن أولويات مجموعة العمل الزراعية، مؤكدة تركيز الدولة على الزراعة المستدامة، والتزامها بتعزيز الأمن الغذائي العالمي. وقالت: «إن تحقيق الاستدامة في الأنظمة الغذائية يستدعي تنفيذ سياسات لا تقتصر غايتها على تعزيز الازدهار الاقتصادي فحسب، وإنما تتعداه إلى الحفاظ على البيئة، والمساواة الاجتماعية.

ولتحقيق هذه الأهداف، يجب علينا تبني الحلول المستدامة المستندة إلى الأدلة العلمية، والرؤى القائمة على البيانات، والشمول الاجتماعي، فضلاً عن توظيف معارف الشعوب الأصلية بالتوازي مع مواكبة أحدث التطورات».

وتحدثت عن نهج الصحة الواحدة كما تجسده خطة عمل المجموعة الرباعية المشتركة المعنية بنهج الصحة الواحدة التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، ومنظمة الصحة العالمية، كما سلطت الضوء على اهتمام مجموعة العشرين باعتماد نظام تجاري متعدد الأطراف وشفاف وشامل لتعزيز مساهمة التجارة الدولية في الأمن الغذائي والتغذية.

كما أيدت أولوية مجموعة العشرين للارتقاء بأنظمة الغذاء الشاملة، كما رحبت بإنشاء فريق العمل العالمي المعني بالتحرك ضد التغير المناخي، ومبادرة التحالف العالمي ضد الجوع والفقر، ومبادرة الاقتصاد الحيوي التي قدمتها رئاسة مجموعة العشرين.

وعلى هامش الاجتماعات، التقت الدكتورة آمنة بنت الضحاك عدداً من المسؤولين من أعضاء مجموعة العشرين، من بينهم م عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية. وقدمت دعوة للمملكة للانضمام إلى تحالف القرم من أجل المناخ، الذي أطلقته الإمارات وإندونيسيا لتعزيز العمل المناخي العالمي، وخفض انبعاثات الكربون، والحفاظ على التنوع البيولوجي.

كما قدمت دعوة رسمية إلى نظرائها وكبار المسؤولين خلال أعمال الاجتماع للانضمام إلى النسخة الأولى من قمة أبوظبي للأمن الغذائي، المقرر عقدها في الفترة من 26 إلى 27 نوفمبر 2024.

وشهدت «المنتدى الإماراتي البرازيلي لمستقبل الزراعة» بحضور مسؤولين من الجانبين ، وقالت: «تعتبر المواد الغذائية والزراعة من أهم مجالات التعاون بين الإمارات والبرازيل، وإذ تواصل الإمارات التزامها بتعزيز الأمن الغذائي العالمي وتسعى لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للابتكار في إنتاج الغذاء، تقف البرازيل إلى جانبنا شريكاً قوياً في تحقيق هذه الرؤية. وتوفر منصات مثل المنتدى الإماراتي البرازيلي لمستقبل الزراعة فرصاً مهمة للتواصل مع شركاء يقاسموننا طريقة التفكير ذاتها، عدا عن إطلاق فرص الاستثمارات والأعمال المشتركة».

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