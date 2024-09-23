ولي عهد الشارقة يعزي في وفاة آمنة البطاشي

المصدر: الشارقة - وام

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قدم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها آمنة سالم ناصر البطاشي، أرملة سالم جمعة عبيد البيرق.

كما قدم واجب العزاء سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة.

وأعرب سموهم لدى زيارتهم مجلس العزاء في ضاحية الرحمانية بالشارقة، عن صادق مواساتهم لذوي الفقيدة، سائلين العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

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