5040 ساعة تطوع لدعم تصحيح أوضاع مخالفي الإقامة

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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تواصل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي تكثيف جهودها التطوعية ضمن حملة تسوية أوضاع مخالفي الإقامة «معاً نحو مجتمع أكثر أماناً»، في سياق التزامها المستمر بتعزيز الأمان والاستقرار المجتمعي.

وانطلقت جهود تطوعية مشتركة بين كوادر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ومتطوعين من المجتمع، وشارك في الحملة حتى الآن 40 متطوعاً، قدموا 5040 ساعة من العمل التطوعي خلال أول ثلاثة أسابيع لخدمة المتعاملين، من خلال تنظيم المراجعين، وتوجيههم إلى الأقسام المناسبة، وتسهيل سير الإجراءات بشكل فعال وسلس، مع هدف الوصول إلى 100 متطوع.

منصات حيوية

وتحول مركز تسوية أوضاع المخالفين في منطقة العوير إلى منصات حيوية للعمل التطوعي الإنساني، حيث تم استقطاب آلاف الساعات من الجهود التطوعية التي تسهم في تحسين حياة المتعاملين وتقديم الدعم اللازم لهم.

كما قام المتطوعون بدور حيوي في دعم الفرق الإعلامية التي تغطي أحداث الحملة وتوثيق النجاحات اليومية التي تحققها الحملة.

وفي ظل الإقبال الكبير والتفاعل الإيجابي، ولطرح فرص تطوعية لأفراد المجتمع تم التعاون مع مؤسسة وطني الإمارات، التي أسهمت في توفير متطوعين من جنسيات متعددة لدعم أهداف الحملة والإسهام في نجاحها، وتجلت روح العمل التطوعي لدى الموظفين والمجتمع، ما أسهم بشكل كبير في تعزيز أهداف الحملة، فقد تمكنت الفرق التطوعية من ترك أثر واضح في حياة المئات من المتعاملين خلال الأيام الماضية، ما يعكس التفاني في تقديم الدعم اللازم.

وأعرب العميد عبدالصمد حسين سليمان، مساعد المدير العام لقطاع شؤون الدعم المؤسسي بالوكالة، عن فخره بهذا النجاح ودور كل من أسهم في تحقيقه، مؤكداً أهمية استمرارية هذه الجهود لتحقيق الأثر المطلوب.

وأشار العميد عبدالصمد سليمان إلى أن العمل التطوعي يعد جزءاً جوهرياً من الهوية المؤسسية لإقامة دبي، مؤكداً أن «المتطوعين يشكلون العمود الفقري لنجاح الحملة من خلال دورهم الحيوي في تنظيم وإدارة الإجراءات وتقديم الدعم للمستفيدين».

وأضاف أن وجود المتطوعين يعكس التزام الإدارة بتعزيز العمل التطوعي كممارسة مجتمعية متجذرة، بما يدعم رؤية إقامة دبي في بناء مجتمع متضامن وآمن.

التزام راسخ

وتدعو الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي جميع الأفراد المخالفين لاغتنام هذه الفرصة الإنسانية لتصحيح أوضاعهم والعيش بكرامة على أرض الإمارات، أو اختيار المغادرة الطوعية بكل سهولة ويسر. وتشجع الإدارة المتعاملين على التواصل مع مركز الاتصال «آمر» عبر الرقم «8005111»، الذي يعمل على مدار الساعة للحصول على المزيد من المعلومات والدعم، حيث يتوفر الفريق على مدار الساعة لخدمتكم وتقديم المساعدة اللازمة. ومن خلال هذه الحملة، تجدد إقامة دبي التزامها الراسخ بتحقيق رؤيتها في تعزيز الأمان والاستقرار، ودعم جميع أفراد المجتمع، ما يعزز من مكانة دبي كرمز عالمي للعمل الإنساني والتطوعي على المستويين المحلي والدولي.

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