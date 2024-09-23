تخريج أول دفعة من دبلوم «أوصياء التركات»

المصدر: دبي - البيان

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احتفى معهد دبي القضائي، بالتعاون مع محكمة التركات في محاكم دبي، بتخريج الدفعة الأولى من منتسبي دبلوم «أوصياء التركات»، الذي يعكس التوجه الاستراتيجي لدولة الإمارات وتحديداً إمارة دبي في تعزيز منظومة العدالة وتمكين المنتسبين من امتلاك الأدوات والمعارف اللازمة بالقوانين والأنظمة المتبعة وفق أعلى المعايير القانونية.

وشهد حفل التخريج القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، والقاضي محمد جاسم الشامسي رئيس محكمة التركات بمحاكم دبي، حيث أتيحت الفرصة لهما للاطلاع على ما حققه المنتسبون من تقدم ملموس في مجال إدارة التركات.

وقالت ابتسام البدواوي: «يمثل تخريج الدفعة الأولى من دبلوم أوصياء التركات نقطة تحول استراتيجية نحو تحقيق رؤيتنا في تأهيل كوادر متخصصة قادرة على أداء مهام الوصاية على التركات بكفاءة، بما يواكب رؤية دبي في تطوير نظام قضائي عالمي المستوى».

جهود

وقال القاضي محمد جاسم الشامسي، رئيس محكمة التركات: إننا نحتفي بتخريج أول دفعة من «دبلوم أوصياء التركات» في خطوة تعد نقلة نوعية ضمن مسيرتنا المستمرة لتعزيز كفاءة واحترافية الكوادر الداعمة للهيئات القضائية في إمارة دبي، ويأتي هذا الدبلوم التزاماً منا بتقديم برامج تعليمية وتدريبية متقدمة قادرة على معالجة التحديات المرتبطة بإدارة التركات وفقاً لأعلى المعايير الدولية.

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