المصدر: دبي - وائل نعيم

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حددت بلدية دبي 7 اشتراطات للتعامل مع المنتجات الاستهلاكية ونقلها، وذلك ضمن دليل الإرشادات الفنية لاشتراطات تخزين المنتجات الاستهلاكية، الذي أصدرته مؤخراً، والذي يهدف إلى ضمان التزام جميع مؤسسات تخزين المواد الاستهلاكية بمتطلبات الصحة والسلامة في إمارة دبي، وضمان سلامة المنتجات.

وتشمل إجراءات التعامل مع المنتجات الاستهلاكية ونقلها: أنه يجب على المؤسسة التجارية اتخاذ الخطوات اللازمة لفحص المنتجات في وقت الاستلام والكشف عنها وتجنب المنتجات غير المقبولة للعرض أو التخزين، ويجب مراقبة استلام المنتجات عالية الخطورة للتأكد من الحفاظ على درجة الحرارة المناسبة أثناء نقلها وتوزيعها، وفحص المنتجات والسجلات في وقت الاستلام وعدم قبول المنتجات غير المطابقة.

إرشادات

وأشارت بلدية دبي في الدليل إلى إرشادات تتعلق في التحكم في درجة الحرارة أثناء نقل المنتجات الاستهلاكية تشمل: أنه يجب نقل جميع المنتجات عالية الخطورة والقابلة للتلف، والتي تتطلب بيئات يتم التحكم في درجة حرارتها لتمديد مدة صلاحيتها أو الحد من نمو الميكروبات أو تخزينها أو توزيعها، في معدات تحافظ باستمرار على ضوابط درجة الحرارة، وعند درجة حرارة أقل من 30 درجة مئوية في ظل ظروف التخزين العادية، وإذا كان من المفترض تخزين المنتجات الاستهلاكية مبردة فيجب تخزينها في درجة تتراوح بين 2 إلى 8 درجات مئوية.

كما يجب أن تكون المناطق المستخدمة لتخزين السلع الجافة في المستودعات ومناطق التخزين في محلات السوبر ماركت والمتاجر الكبرى باردة وجيدة التهوية، لضمان عدم المساس بجودة المنتج وسلامته، ويجب أن تتوافق درجة حرارة التخزين مع متطلبات الشركة المصنعة كما هو موضح على ملصق المنتج.

وتطرقت البلدية في الدليل إلى كيفية التخلص من المنتجات، إذ يجب رفض المنتج الذي تم اكتشافه أو الاشتباه في أنه غير آمن أو غير مناسب، ويجب حفظ هذه المنتجات في حاوية منفصلة أو في منطقة معزولة ووضع علامة تالف/ غير صالح للاستخدام، ويجب التخلص منها في أسرع وقت ممكن ولا يجوز بيعها أو إعادة توزيعها أبداً.

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