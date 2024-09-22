أحمد بن محمد: نبارك للمملكة العربية السعودية يومها الوطني الـ94

المصدر: البيان

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بارك سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، للمملكة العربية السعودية الذكرى الـ 94 لليوم الوطني السعودي.

وشهد سموه، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامته القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في دبي، بهذه المناسبة.

وأكد سموه عمق العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، داعياً الله أن يديم أفراح وأمجاد المملكة.

وقال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "شهدت اليوم حفل الاستقبال الذي أقامته القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في دبي بمناسبة الذكرى الـ 94 لليوم الوطني السعودي".

وأضاف سموه: "نبارك للمملكة هذه المناسبة الغالية وندعو الله أن يديم أفراحكم وأمجادكم، ونؤكد على عمق العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين".

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