مكتوم بن محمد: برؤية قيادتنا الرشيدة لا حدود لما يمكننا إنجازه لتكون الإمارات دائماً في طليعة الأمم

المصدر: البيان

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كشف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، عن نجاحات استثنائية حققها برنامجا سندات وصكوك الخزينة الحكومية اللذين أطلقتهما وزارة المالية في 2022.

وقال سموه إن البرنامجين شهدا منذ إطلاقهما وحتى نهاية شهر أغسطس 2024، إصدار سندات خزينة بقيمة 11.2 مليار درهم، وصكوك خزينة إسلامية بقيمة 13.8 مليار درهم، بمجموع بلغ 25 مليار درهم، كما تم سداد سندات الخزينة لأجل عامين بإجمالي 4.85 مليارات درهم في مايو 2024.

وأكد سموه أن الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة، وسياساتها المالية الطموحة، لا حدود لما يمكنها إنجازه لتكون دائماً في طليعة الأمم.

وأثنى سموه على هذا النجاح الذي يؤكد الثقة الراسخة في البيئة الاستثمارية للإمارات. ويعكس مدى قوة أدائنا المالي والقدرة على توفير بدائل استثمارية آمنة ومتطورة، ويؤكد اليوم مكانة الإمارات كوجهة عالمية جاذبة للاستثمارات المالية تتصدّر المؤشرات الاقتصادية العالمية.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "حقق برنامج سندات وصكوك الخزينة الحكومية الذي أطلقته وزارة المالية في 2022 نجاحات استثنائية، حيث شهدا منذ إطلاقهما وحتى نهاية شهر أغسطس 2024، إصدار سندات خزينة بقيمة 11.2 مليار درهم، وصكوك خزينة إسلامية بقيمة 13.8 مليار درهم، بمجموع بلغ 25 مليار درهم، كما تم سداد سندات الخزينة لأجل عامين بإجمالي 4.85 مليار درهم في مايو 2024".

وأضاف سموه: "هذا النجاح يؤكد الثقة الراسخة في البيئة الاستثمارية للإمارات. ويعكس مدى قوة أدائنا المالي والقدرة على توفير بدائل استثمارية آمنة ومتطورة، ويؤكد اليوم مكانة الإمارات كوجهة عالمية جاذبة للاستثمارات المالية تتصدّر المؤشرات الاقتصادية العالمية".

وختم سموه: "برؤية قيادتنا الرشيدة، والسياسات المالية الطموحة، لا حدود لما يمكننا إنجازه لتكون الإمارات دائماً في طليعة الأمم".

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