إضاءة 52 ألف منزل خلال 2027 بـ«طاقة النفايات»

المصدر: أبوظبي ــ منى خليفة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت شركة مياه وكهرباء الإمارات ومجموعة تدوير، أنه خلال عام 2027 سيوفر «مشروع محطة تحويل النفايات إلى الطاقة»، الكهرباء لإنارة 52 ألف منزل بأبوظبي، من خلال معالجة 900 ألف طن من النفايات سنوياً، بما يتوافق مع أهداف سياسة الاقتصاد الدائري 2021 ـ 2031 لدولة الإمارات.

وأشارت مجموعة تدوير إلى أن الشركاء المحليين والدوليين سيتعاونون في تطوير مشروع أبوظبي الرائد عالمياً لتحويل النفايات إلى طاقة، وفقاً لنموذج المنتج المستقل، حيث سيقوم المشروع بدور رئيس في وضع معايير جديدة لمشاريع تحويل النفايات إلى طاقة، من حيث الحجم والكفاءة والفوائد البيئية، على نحو يسهم في تحقيق أهداف مجموعة «تدوير» الرائدة في استدامة النفايات، بشأن تحويل 80 % من نفايات أبوظبي بعيداً عن مكبات النفايات بحلول 2030، والمساعدة في وضع مخطط لمصادر الطاقة البديلة.

وأكدت تدوير أن الاتفاقية مع شركة مياه وكهرباء الإمارات تأتي لتشكل فصلاً جديداً في المهمة الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية، وتوظيف أحدث التقنيات، وإبراز أهمية تحويل النفايات إلى طاقة نظيفة، ويشكِّل هذا المشروع حجر الزاوية في استراتيجية تدوير الهادفة إلى تقليل الاعتماد على مكبّات النفايات، وخفض انبعاثات الكربون، ودعم أجندة الطاقة في دولة الإمارات.

ولفتت إلى أن المشروع يدعم تمكين إمارة أبوظبي من التحول الاستراتيجي نحو دمج مصادر الطاقة المستدامة والصديقة للبيئة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز