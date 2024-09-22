سعود بن صقر وراشد بن سعود يحضران أفراح القاسمي والهاجري

المصدر: رأس الخيمة - وام

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حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه، الشيخ فايز بن محمد بن سالم القاسمي، بمناسبة زفاف نجله الشيخ عبدالله، إلى كريمة الدكتور غانم محمد عبيد الهاجري.

وقدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال الحفل الذي أقيم في قاعة البيت متوحد في الإمارة، التهاني والتبريكات للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة.

كما حضر حفل الاستقبال سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، حيث بارك سموه للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة زوجية سعيدة. ورافق سموه سيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.

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