4 جهات تدعم مبادرة «لوحة أبوظبي» لتجميل العاصمة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت دائرة البلديات والنقل ومؤسسة «مبادلة»؛ ذراع المسؤولية الاجتماعية والمبادرات الخيرية والمجتمعية لشركة مبادلة للاستثمار، بالشراكة مع هيئة المساهمات المجتمعية ـ «معاً»، ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، عن تضافر الجهود ضمن إطار مبادرة «لوحة أبوظبي» التابعة لدائرة البلديات والنقل بالشكل الذي يهدف إلى إثراء المظهر العام للعاصمة.

ويتضمن المشروع الجديد أعمالاً فنية تُعرض على استراحات سائقي دراجات التوصيل، إضافة إلى الجداريات الفنية في مختلف الأماكن العامة، والمناطق المخصصة لعبور المشاة، وصناديق الخدمة في منطقة ربدان وغيرها من المواقع في مختلف أنحاء الإمارة، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز جاذبية وجمالية الأماكن العامة في أبوظبي والاحتفاء بثقافة دولة الإمارات وتراثها الأصيل، من خلال إضافة اللمسة الفنية للمواهب المحلية على البنية التحتية للإمارة.

وقال الدكتور سالم الكعبي، مدير عام شؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل: إن الشراكة مع مؤسسة مبادلة ودائرة التعليم والمعرفة، تستهدف تعزيز جمالية المساحات العامة في مدينتنا من خلال إضفاء اللمسة الفنية على البنية التحتية مما يسهم في إنشاء المزيد من المساحات العامة الجميلة والنابضة بالحياة، التي تعكس قيم مجتمعنا وموروثنا الثقافي والفني الغنيّ عبر مبادرة «لوحة أبوظبي».

وأشار حميد الشمري نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة مبادلة للاستثمار إلى أهمية تعزيز جمالية المظهر العام في أبوظبي من خلال هذه المبادرة التي تهدف إلى تزيين الإمارة باللوحات الفنية التي تؤكد على الاهتمام بالفنون والدعم المتواصل للمواهب الفنية المحلية ومقدمي الخدمات. وقال منصور أحمد الكتبي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة مبادلة للاستثمار: إن المبادرة المؤثرة تعكس الالتزام المستمر بتعزيز الحياة الثقافية في أبوظبي، وتعريف الجميع على ملامح تراثها الأصيل.

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