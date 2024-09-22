حمدان بن محمد: محمد بن زايد زعيم بلادنا والشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

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نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، على حسابه على«إنستغرام»، أمس، مقطعاً شعرياً من بيتين بصوت سموه، وصف فيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأنه «نعمة من الله ربت في أرض الله»، وأنه «زعيم بلادنا والشرق الأوسط كله».

وأرفق سموه مع المقطع، صورة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حيث قال سموه في البيتين:

صـورةٍ ترهـب عدو الله وتـفرح مؤمن

لْـزعيم بـلادنا والشـرق الأوسـط كلّـه

باخـتلاف الجـيل وإلا باختلاف الأزمـن

أبو خالد نعمه من الله ربت فـ ارض الله

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