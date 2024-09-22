تعاون بين «كهرباء دبي» وإيطاليا في الطاقة النظيفة والابتكار

المصدر: دبي - البيان

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استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، لورينزو فانارا، سفير الجمهورية الإيطالية لدى دولة الإمارات، على رأس وفد رفيع المستوى ضم إدواردو نابولي، القنصل العام للجمهورية الإيطالية، وفرانتشيسكو أيوناس بادى، رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري.

وناقش الاجتماع تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما مجالات الاستدامة والطاقة النظيفة والابتكار والمبادرات التي تتماشى مع أهداف الاستدامة في دولة الإمارات والابتكارات الإيطالية في تقنيات الطاقة المتجددة.

واستعرض معالي الطاير خلال الاجتماع جهود الهيئة ومبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في دفع مسيرة الاستدامة والاقتصاد الأخضر.

مصادر

وأكد معالي الطاير أن الإمارات من الدول الرائدة في العمل المناخي، ولديها مشاريع كبرى لزيادة نسبة مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة للحد من الانبعاثات وحماية البيئة والموارد الطبيعية، مشيراً إلى أن دبي لديها رؤية واضحة لقطاع الطاقة لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050 لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، مشيراً إلى أنه من أهم مشاريع الهيئة لتحقيق ذلك مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة وستصل قدرتها الإنتاجية إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030 وتبلغ قدرته الإنتاجية الحالية 2.860 ميجاوات. وعند اكتماله، سيقلل المجمع الانبعاثات الكربون بأكثر من 6.5 ملايين طن سنوياَ.

وأشار معالي الطاير إلى حرص الهيئة على التعاون والترحيب بالشركات الإيطالية والشركاء الدوليين، لتبادل الخبرات وتشجيع الابتكارات في مجال الاستدامة والطاقة النظيفة، حيث تؤكد الإنجازات التي حققتها الهيئة التزام دبي بأن تكون رائدة عالمياً في مجالات الاستدامة والمدن الذكية وتقنيات الطاقة النظيفة.

مساهمات

وأعرب لورينزو فانارا عن اهتمام إيطاليا بتعزيز التعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي في مجالات الطاقة المتجددة واستدامة المياه، والابتكارات التقنية، وأشاد بمساهمات الهيئة القيمة في تعزيز الاستدامة في المنطقة، مؤكداً أهمية تعاون الشركات الإيطالية مع الهيئة في مجال التقنيات الخضراء المبتكرة.

ويستضيف الجناح الإيطالي في الدورة الـسادسة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) 2024 والذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، 50 شركة متخصصة في أنظمة الطاقة المتجددة، والصحة البيئية والسلامة الغذائية، والحلول المتكاملة لمعالجة النفايات، ومحطات إعادة التأهيل البيئي، ومعالجة المياه، ومعدات نزح المياه، المعالجة الكيميائية للمياه، ومحطات تحلية مياه البحر، والوقود البديل، والمضخات المزودة بالعدادات، والفحوص المعملية، وأنظمة الطاقة المتجددة، ومحطات للاستخدام المدني والزراعة.

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