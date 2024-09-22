«أصدقاء البيئة» تحتفي باليوم الدولي لحفظ الأوزون

المصدر: العين ـ جميلة إسماعيل

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفت جمعية أصدقاء البيئة الإماراتية مؤخراً بالتعاون مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي باليوم الدولي لحفظ طبقة الأوزون الذي حدّدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بحضور نخبة من موظفي المؤسسة والدكتور إبراهيم علي محمد رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من موظفيها.

وقال الدكتور إبراهيم محمد: إن دولة الإمارات من أوائل الدول التي انضمّت في عام 1985 إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، وأسهمت مع المجتمع الدولي والحكومات في التخلّص وبنسبة كبيرة من جميع المواد المُستنفذة لطبقة الأوزون وانسجمت جهود الإمارات الساعية إلى الحد من مخاطر تآكل طبقة الأوزون باستضافتها، لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، حيث تسعى الدولة إلى تحفيز وتسريع وتيرة العمل العالمي لمواجهة تحدي التغير المناخي والحفاظ على كوكب الأرض.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز