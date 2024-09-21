طرق دبي تختتم مع ليجولاند دبي ريزوتس فعاليات الذكرى السنوية الـ 15 للمترو

المصدر: البيان

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اختتمت هيئة الطرق والمواصلات فعالياتها وأنشطتها الترفيهية والترويجية الخاصة بالذكرى السنوية الـ 15 لانطلاق مترو دبي بالاحتفال الكبير بأطفال المترو، الذين وُلِدوا من تاريخ 9 / 9 / 2009 أي يوم وتاريخ تدشين المترو إلى تاريخ 9 / 9 / 2023. وقد جرى الاحتفال بهؤلاء الأطفال في ليجولاند دبي ريزورتس.

وتفصيلاً، قال راشد عبدالكريم الملا، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات بأن ليغولاند استضافت الأطفال من مواليد مترو دبي بصحبة أولياء أمورهم وسط فعاليات وأنشطة متنوعة وممتعة في يومٍ امتلئ فرحاً وبهجة بضحكات الأطفال المُحتَفى بهم وسعادة أهاليهم، الذين شاركوا الهيئة احتفالاتها بهذه المناسبة السعيدة، التي أرّخت انطلاق المترو، أيقونة النقل الجماعي في دبي، وأحد أبرز مشاريع الإمارة في سجلها الحافل بالإنجازات والمشاريع الحيوية والضخمة.

وأضاف الملا: "تحرص هيئة الطرق والمواصلات على العمل جنباً إلى جنب مع قطاع الأعمال في الدولة عموماً، وفي إمارة دبي على وجه الخصوص ليس في تنفيذ مشاريعها فحسب، بل في مشاركتها أنشطتها وفعالياتها الترفيهية والترويجية مثل الاحتفال بالذكرى السنوية لمترو دبي، إيماناً منها بأهمية القطاع الخاص وشركاته ومؤسساته وما تُقدمه من دعم وخبرات وتجارب ناجحة لأن هذا القطاع يُعَدُّ شريكاً استراتيجياً للهيئات والمؤسسات الحكومية في الإمارة ومنها الهيئة."

بدورها، تفتخر ليجولاند® دبي كونها جزءًا من حملة الذكرى السنوية الخامسة عشرة لمترو دبي، حيث احتفلت بتتويجها بحدث خاص في 21 سبتمبر في ميني لاند الشهيرة. وقد بدأ اليوم بأنشطة تفاعلية، بما في ذلك بناء مكعبات ليجو® ولقاءات مع شخصيات أزياء ليجو، تلاها حفل تقطيع الكعكة. وتجمع الأطفال على المنصة في ميني لاند لالتقاط الصور واستمتعوا أيضًا بأداء فرقة الرقص الصيفية، التي قدمها فريق الترفيه في ليجولاند. وقد حصلت العائلات على إمكانية الوصول الكامل إلى منتزه ليجولاند دبي الترفيهي والمنتزه المائي، مما جعله يومًا احتفالياً لا يُنسى.

وقال تيم هاريسون جونز، المدير العام لمنتزه ليجولاند دبي: "نحن سعداء بأن نكون جزءًا من احتفالات الذكرى السنوية الخامسة عشرة لمترو دبي واستضافة مثل هذا الحدث الهادف لـ"أطفال مترو." وتفاعل الأطفال بشكل فريد مع أحد أكثر المعالم شهرة في المدينة، وقد كنا متحمسين لتوفير يوم مليء بالإبداع والمرح واللحظات، التي لا تُنسى لهم ولعائلاتهم. "كما نسعى في ليجولاند دبي إلى توفير تجارب لا تُنسى للأطفال، وقد تطلعنا إلى جعل هذا اليوم مميزاً للغاية بالنسبة لضيوفنا الصغار."

وقد انضم إلى احتفال هذا العام عدد من الرعاة والشركاء لتعزيز الاحتفال بهذه المناسبة وهم: شركة كيوليس – ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، الشركة المسؤولة عن تشغيل مترو وترام دبي، كشريكٍ استراتيجي، بالإضافة إلى ليجولاند دبي وليجو ميدل إيست و(IGLOO)، والجابر جاليري، وبريد الإمارات كشركاء للحملة.

ولإدخال البهجة والفرح إلى قلوب الناس، سيستمتع الجمهور بمشاهدة عروض موسيقية متنوعة في محطات مترو دبي من 21 إلى 27 سبتمبر حيث سيكون رواد محطات المترو على موعد مع مقطوعات موسيقية حية، يقدمها فنانون إماراتيون وعالميون ضمن النسخة الرابعة من مهرجان مترو دبي للموسيقى الذي تنظمه "براند دبي" الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، حيث يحظى المهرجان سنوياً بإقبال واسع من قبل سكان وزوار دبي.





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