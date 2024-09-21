بعد غدٍ.. بداية فصل الخريف وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة بالإمارات

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعتبر يوم 23 سبتمبر بشكل عام هو نهاية فصل الصيف وبداية فصل الخريف جغرافيا في النصف الكرة الشمالي إذ يتعادل طول النهار مع طول الليل حيث تكون الشمس عمودية على خط الإستواء، ثم تبدأ الشمس بالحركة الظاهرية نحو جنوب خط الإستواء نتيجة لدوران الأرض حول الشمس.

وتتميز هذه الفترة بسرعة التغيرات الجوية المتلاحقه بشكل عام والحاده احيانا اي يمكن ان نشهد استقرار في الاحوال الجوية ثم يله حالة عدم استقرار جوي يكون حاد احيانا وسريع.

وذكر المركز الوطني للأرصاد أن في هذا الفصل تأخذ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي خاصة أثناء الليل، ومن خلال الاحصائيات المناخية التي قام بها المركز الوطني للارصاد الجوية.

أعلى درجة حرارة عظمى سجلت 46.3 على مزيرعة يوم 1 أكتوبر 2017 .

أقل درجات حرارة صغرى سجلت 4.1 على جبل جيس يوم 22 نوفمبر 2009.

يتراوح متوسط درجات الحرارة العظمى ما بين 29 و 36 درجة مئوية.

بينما يتراوح متوسط درجات الحرارة الصغرى ما بين 19 و 25 درجة مئوية .

وتشير التنبؤات الفصلية للحرارة إلى أنها سوف تكون حول المعدل أو أعلى بقليل.

وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الصباح الباكر وفي حالة وجود استقرار جوي تتهيأ الفرصة لتشكل الضباب او الضباب الخفيف على مناطق متفرقة خاصة الداخلية منها.

تتراوح الرطوبة النسبية العظمى ما بين 65 % 85 % .

تتراوح الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 19 % و 49 % .

وتتراوح متوسط الرطوبة ما بين 52 % و 57 % .

وفي هذه الفترة يبدأ منخفض الهند الموسمي بالتراجع ويبدأ المرتفع الجوي السيبيري بالتقدم لتتأثر به المنطقه خاصة في النصف الثاني من هذا الفصل كما تتأثر الدولة ايضا بمرور المنخفضات الجوية الممتدة من البحر الاحمر وعندما يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا وتزايد نسبة بخار الماء في هذه الطبقات العليا تتكون السحب ثم تتطور ويصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة خاصة المناطق الجبلية

ويصل معدل الأمطار6.4 ملم.

أعلى كمية أمطار يومية سجلت 125.8 ملم في يوم 21 شهر نوفمبرسنة 2013 في خطم الشكلة

أعلى مجموع شهري للامطار سجلت 211.4 شهر نوفمبر سنة 2013 في دلما. وتشير التنبؤات الفصلية للأمطار إلى أنها سوف تكون حول المعدل أو أقل.

والرياح السائدة خلال هذه الفترة هي الشمالية الغربية على اغلب مناطق الدولة وتتحول إلى جنوبية شرقية وجنوبية في بعض الأيام وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار والاتربة أحيانا على بعض المناطق خاصة الداخلية والجنوبية وقد تكون محملة بالغبار احيانا.

الرياح : خلال هذا الفصل يتراوح متوسط السرعة العظمى مابين 21 و 26 (كم /الساعة)

وأعلى سرعة رياح سجلت 117 كلم / ساعة في يوم 29 شهر أكتوبر سنة 2012 في قرنين .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز