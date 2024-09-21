الإمارات تعقد الاجتماع الأول مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية «يوروجست»

المصدر: وام

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عقدت دولة الإمارات الاجتماع الأول مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية "يوروجست" بحضور لاديسلاف همران رئيس "يوروجست"، وعدد من كبار المسؤولين في الوكالة، إضافةً إلى عبد الرحمن مراد البلوشي، وكيل قطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، ومحمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ.

وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك جهود مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والأساليب الفعّالة لدعم العدالة الدولية، وتعزيز التعاون القانون القضائي.

وأشار البلوشي إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، كما يعكس حرص دولة الامارات على معالجة القضايا العابرة للحدود والتي تتطلب استجابة قضائية فعالة.

من جانبه، أكد محمد السهلاوي التزام دولة الإمارات بالعمل متعدد الأطراف وبالقانون الدولي لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة والمتضمنة ارتفاع معدل الجريمة العابرة للحدود، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تشدد على أهمية التعاون مع جميع الشركاء، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والوكالات المختلفة ذات الصلة، لتحقيق العدالة الدولية وتعزيز نزاهة الأنظمة القضائية الدولية، حيث اتخذت الدولة العديد من التدابير وسنّت التشريعات واللوائح التنظيمية، كما وضعت السلطات المعنية بإنفاذ القانون العديد من الاستراتيجيات لمواجهة المخاطر المحتملة.

وتعد مشاركة الإمارات في هذا الاجتماع في إطار التعاون البناء مع «يوروجست»، الذي يعكس الجهود المتواصلة لتعزيز التعاون القانوني ومكافحة الجرائم العابرة للحدود بشكل فعّال.

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