«الهوية والجنسية» تنضم إلى برنامج الخصومات «إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقّع مركز بطاقة إسعاد في القيادة العامة لشرطة دبي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، مذكرة تعاون، ينضم بموجبها موظفو الهيئة الاتحادية إلى برنامج الخصومات «إسعاد»، للاستفادة من المزايا والخصومات والعروض المتنوعة التي تقدمها البطاقة في قطاعاتها المختلفة.

وقع الاتفاقية من جانب الهيئة، اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، ومن جانب شرطة دبي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، بحضور منى العامري، رئيس مركز بطاقة إسعاد، ونائبها العقيد مسعود الحماد، ومن الهيئة، المقدم سنكور مسلم الراشدي، والمقدم عبدالله خلفان الهاملي، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي.

ورحب اللواء خليل المنصوري، بالسادة الضيوف، مؤكداً أن توقيع هذه الاتفاقية، يأتي استكمالاً للجهود التي يبذلها فريق مركز بطاقة إسعاد بتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بوضع رفاهية المواطن والارتقاء بجودة حياته وتعزيز سعادته ضمن الأوليات والتطلعات الاستراتيجية، وأن بطاقة «إسعاد» تمثل انعكاساً لهذا التوجه، وفق منظومة عمل طموحة متميزة تسعى إلى تقديم خدمات رائدة تلبي توقعات حاملي بطاقة إسعاد، وتعزز ولاءهم وانتماءهم للعمل، وتزيد من إنتاجيتهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز