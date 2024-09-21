انطلاق الدورة الثانية من «دبلوم أمن المواصلات»

المصدر: دبي ــ البيان

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شهد اللواء عبيد الحثبور مدير إدارة أمن المواصلات بدبي، انطلاق الدورة الثانية من برنامج «دبلوم أمن المواصلات»، الذي يهدف إلى تعزيز أمن قطاع النقل والمواصلات في إمارة دبي بشكل خاص والمنطقة بشكل عام، بما في ذلك تنمية المعرفة وبناء قدرات الكوادر الأمنية، والتعرف على أفضل الممارسات العالمية لضمان أعلى مستويات الأمن والسلامة في قطاع النقل والمواصلات العامة.

وشكر اللواء عبيد الحثبور في كلمته خلال فعاليات افتتاح انطلاق البرنامج، الشركاء الاستراتيجيين على دعمهم المتواصل وفي مقدمتهم هيئة الطرق والمواصلات بدبي.

والاتحاد العالمي للنقل والمواصلات «UITP»، لدورهم البارز في إنجاح هذا البرنامج الذي يُعزز من رفع كفاءة الكوادر الأمنية في إدارة أمن المواصلات والاستفادة من التجارب والخبرات العالمية التي ستسهم في رفع درجة الجاهزية لمواجهة الأخطار والتحديات في هذا القطاع الحيوي.

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