انتهاء أولى مراحل مشروع الحد من حرائق المباني السكنية والتجارية في الشارقة

المصدر: الشارقة - مريم العلي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت بلدية مدينة الشارقة الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروعها الذي يستهدف الحد من خطر الحرائق في الأبراج والمباني السكنية والتجارية حيث يشمل المشروع إزالة ألواح الألمنيوم القابلة للاحتراق من 40 برجاً، مع بدء عملية الاستبدال بمواد مقاومة للاحتراق، وتم إنجاز وتسليم 10 مبانٍ بعد استكمال العمل عليها بالكامل.

وأكد المهندس يعقوب الزرعوني، مدير إدارة الهندسة ورقابة المباني، أن المشروع يجسد حرص إمارة الشارقة على تحقيق أعلى مستويات الأمان والسلامة لسكانها، وأوضح أن الحكومة تولت تمويل المشروع بالكامل، بتكلفة تصل إلى 100 مليون درهم، ويتم تنفيذه وفق جدول زمني محدد بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

وأوضح أنه يتم تنفيذ المشروع على 4 مراحل، حيث يتم التواصل مع ملاك البنايات وعرض التصاميم النهائية لكل مبنى قبل الشروع في التنفيذ، مؤكداً على سير الجهود المستمرة للانتهاء من المشروع بحلول الربع الأول من العام المقبل.

ولفت إلى أن المشروع يأخذ في الاعتبار عوامل هندسية عدة، مثل ارتفاع المباني واحتياجات إصلاح الأسطح ومعالجة البروزات، مما يتطلب عملاً دقيقاً ومستمراً.وأكد تجاوز التحديات اللوجستية، خصوصاً في الأبراج الشاهقة التي تصل إلى 40 طابقاً بفضل التخطيط الجيد.

منوهاً بأن البلدية تسعى إلى استكمال عملية إزالة الكسوة القابلة للاحتراق من 30 برجاً آخر بحلول نهاية العام الجاري أو مع بداية العام المقبل، وفقاً لظروف واحتياجات كل موقع مشيراً إلى أن هذه المبادرة ستؤدي إلى تقليص مخاطر الحرائق بنسبة تصل إلى 90 %.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز