مذكرة تفاهم لتعزيز مبادرات التوطين في «جافزا»

المصدر: دبي- البيان

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وقّع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي مذكرة تفاهم مع سلطة المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» لإنشاء إطار عمل يهدف إلى زيادة توظيف المواطنين الإماراتيين في الشركات العاملة داخل «جافزا». وتهدف هذه الشراكة إلى تزويد مواطني دولة الإمارات بالمهارات اللازمة للتفوق في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية مثل اللوجستيات وعمليات الموانئ وإدارة سلاسل التوريد.

وهو ما يدعم طموح دولة الإمارات في أن تصبح مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية. وقع مذكرة التفاهم عبدالله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي ومدير عام دائرة الموارد البشرية في دبي، وعبد الله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام، في «دي بي ورلد» دول مجلس التعاون الخليجي.

وتعكس هذه الشراكة التزام الجهتين المشترك بدعم أهداف التوطين وتزويد المواطنين بالمهارات المطلوبة للتفوق في مختلف القطاعات. من خلال هذا التعاون، سيعمل مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية وجافزا معاً لتعزيز توظيف المرشحين المواطنين المؤهلين في المناصب المناسبة وبرامج تطوير المسار الوظيفي مع الشركات التي تتخذ من جافزا مقراً لها.

كما ستشجع الشراكة الإماراتيين على المشاركة في التدريب العملي والمهني، ما يعزز خبراتهم العملية، ويسهل انتقالهم إلى سوق العمل. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم معارض التوظيف لتسليط الضوء على فرص العمل المتاحة، ما يوفر فرصة لعرض الوظائف المتاحة مع الشركات الموجودة في جافزا.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية: «إن شراكتنا مع «جافزا» تمثل خطوة هامة نحو توسعة نطاق مسارات الوظائف للمواطنين في الصناعات الحيوية مثل اللوجستيات والتجارة، وذلك من خلال الاستفادة من خبرات «دي بي ورلد» و«جافزا» الواسعة ومواردها، نسعى إلى إنشاء برامج تطوير مخصصة تزوّد المواطنين بالمهارات والمعرفة اللازمة لتحقيق النجاح على المدى الطويل».

وقال عبد الله بن دميثان: «يعد تطوير المواهب المحلية محور استراتيجيتنا في «دي بي ورلد»، ونظراً لأن «جافزا» تعد محركاً اقتصادياً رئيسياً لدبي وواحدة من أبرز المناطق الحرة على مستوى العالم، فإن هذا التعاون سيفتح الأبواب أمام فرص جديدة لمواطني دولة الإمارات».

وتُعد «جافزا» موطناً لأكثر من 10,700 شركة، بما في ذلك أكثر من 100 شركة ضمن قائمة «فورتشن 500»، ما يخلق منظومة عمل نابضة بالحياة ومتنوعة توفر للإماراتيين فرصة فريدة للتفاعل مع مجموعة واسعة من الصناعات والقطاعات. وبدءاً من اللوجستيات والتجارة إلى التكنولوجيا المتطورة والاستدامة، تعمل «جافزا» كحاضنة مثالية للمواهب، ما يجعلها بيئة مثالية للإماراتيين لاستكشاف حياتهم المهنية وتنميتها.

سلطان المنصوري

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