25 ألف مشارك وزائر لمؤتمر النقل الذكي في دبي

المصدر: دبي - البيان

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شهد معالي مطر الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، وأنجيلوس أمديتس، المدير العام لأيرتيكو (ERTICO) أوروبا، الحفل الختامي لفعاليات الدورة الـ30 للمؤتمر والمعرض العالمي لأنظمة النقل الذكية (ITS)، الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، من 16 إلى 20 سبتمبر 2024، في مركز دبي التجاري العالمي.

واستقطب المؤتمر أكثر من 25 ألف مشارك وزائر من 100 دولة، وهو الرقم الأعلى في حضور المؤتمر خلال دوراته السابقة، وبمشاركة أكثر من 800 متحدث من الخبراء وصناع القرار الدوليين في التنقل المستدام، قدموا نحو 200 جلسة علمية وحوارية، إضافة إلى معرض ناجح شارك فيه 500 عارض.

وشارك في المؤتمر حشد من الخبراء العالميين في مجال النقل الذكي والمتحدثين من المجتمع العالمي لأنظمة النقل الذكية، وممثلي المؤسسات والقطاعات ومصنعي المركبات وموفري ومزودي الخدمات، والاتصالات، ومطوري الحلول التقنية، والباحثين والأكاديميين، إضافة إلى نخبة من ممثلي الحكومات والوزارات من جميع أنحاء العالم، الذين أثروا المؤتمر بالعديد من النقاشات خلال أيامه الخمسة.

وسلم مطر الطاير وأنجيلوس أمديتس، خلال الحفل الختامي لفعاليات المؤتمر، شارة الدورة المقبلة ودرع المؤتمر الذي سيقام في مدينة أتلانتا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث مرت الشارة (مجسم الكرة الأرضية) بعدد كبير من المسؤولين في أيرتيكو والمدن المستضيفة للدورات المقبلة، كما شاهد فيديوهات حول الدورات الثلاث المقبلة للمؤتمر التي تستضيفها مدن:

أتلانتا 2025، وجانغنونغ في كوريا الجنوبية 2026، وبرمنغهام في المملكة المتحدة 2027. وألقى أنجيلوس أمديتس، كلمة الختام للمؤتمر، توجه خلالها بالشكر لدبي وهيئة الطرق والمواصلات على استضافة هذه الدورة الناجحة للمؤتمر والمعرض العالمي لأنظمة النقل الذكية (ITS)، طوال الأيام الخمسة، التي حظيت بأكثر من 25 ألف مشارك وزائر، ناقشوا التطورات المستقبلية في التنقل.

وكانت فرصة ملهمة لجميع المشاركين في تقديم رؤاهم الشاملة والمستقبلية في مجال التنقل والأنظمة الذكية. وأعلن أمديتس عن إطلاق أرتيكو منصة جديدة للخدمات الجوية، داعياً الجميع للمشاركة فيها.

منتديات وجلسات

وأكد أحمد محبوب، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر نجاح الدورة الثلاثين للمؤتمر والمعرض العالمي لأنظمة النقل الذكية (ITS)، الذي استضافته دبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مناقشة مواضيع رئيسة تتعلق بمستقبل أنظمة النقل الذكية، على مدى الأيام الخمسة للمؤتمر، عبر أكثر من 200 جلسة متنوعة من فعاليات رسمية ومنتديات دولية وإقليمية وجلسات تقنية، تتعلق بأربعة محاور رئيسة مهمة، هي: التنقل الحضري، والابتكار في مجال النقل والخدمات اللوجستية، والتنقل المستدام.

والتنقل ذاتي القيادة، إضافة لتجمع أكثر من 500 عارض قدموا أحدث ما لديهم من التقنيات المبتكرة وحلول التنقل المستقبلية. من جهة أخرى نظمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي زيارات حصرية للمشاركين في المؤتمر، شملت أبرز المعالم ومواقع المشاريع الرئيسة بهدف تقديم رؤية شاملة للمشاركين عن البنية التحتية المتطورة للنقل والتقنيات المبتكرة في دبي.

وغطت الزيارات مواقع مثل مركز إدارة الأنظمة المرورية الذكية، وجنرال موتورز كروز، ومتحف المستقبل، ومرآب مترو دبي، ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومركز التحكم في مطار دبي الدولي، وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (DIEZ).

وأتاحت الزيارات فرصة فريدة للمشاركين لاستكشاف كيف تقود دبي الطريق في مجال التنقل الذكي والمركبات ذاتية القيادة والتخطيط الحضري المستقبلي. ونسقت هيئة الطرق والمواصلات مع المسؤولين المعنيين لضمان تجربة سلسة للضيوف.

حيث قدمت شرحاً مفصلاً عن البنية التحتية المتطورة للنقل والمركبات ذاتية القيادة والمشاريع المستقبلية في دبي. وأعرب المشاركون من مختلف دول العالم عن سعادتهم بفرصة استكشاف هذه المواقع البارزة، التي يمثل كل منها شاهداً على الابتكار في الهندسة والتصميم والإدارة، وأعربوا عن تقديرهم للدعم الشامل الذي قدمته هيئة الطرق والمواصلات خلال جولاتهم.

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