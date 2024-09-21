«البنية التحتية» تطور منصة خدمات الطرق الاتحادية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن تطوير وتحديث منصة خدمات الطرق الاتحادية والخاصة بإصدار وتجديد شهادات عدم الممانعة للعمل ضمن حرم الطريق، ويشمل التطوير تقليص عدد الإجراءات ودمج المتشابهة منها وتخفيض زمن الإنجاز، دعماً لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية الهادف إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، وإلغاء الإجراءات والاشتراطات والمستندات غير الضرورية.

وأوضح المهندس محمد الميل الوكيل المساعد لقطاع أصول البنية التحتية، أن الوزارة تهدف من خلال تطوير المنصة إلى مواكبة التطلعات الحكومية بتصفير البيروقراطية، وتسهيل إصدار شهادات عدم الممانعة للعمل ضمن حرم الطرق الاتحادية، مما يعزز من سرعة إنجاز المشاريع، وتقليل البيروقراطية المرتبطة بالإجراءات التقليدية. ولفت إلى أن تطوير المنصة سيساهم بشكل فعال في تصفير البيروقراطية لخدمة إصدار شهادة عدم ممانعة، عبر تقليص رحلة المتعامل والمرفقات المطلوبة التي يحتاجها من 8 إلى 3 فقط، والإجراءات من 26 إجراءً إلى 13 إجراءً، ومدة الخدمة من 14 يوماً إلى 7 أيام.

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