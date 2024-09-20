قمة المليار متابع تمدد المشاركة في برنامج "الاستثمار مع صناع المحتوى" حتى 5 أكتوبر

المصدر: وام

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أعلنت قمة المليار متابع، أول قمة متخصصة في صناعة المحتوى والأكبر من نوعها على مستوى العالم، عن تمديد موعد تلقي طلبات المشاركة في برنامج «الاستثمار مع صناع المحتوى» التابع للقمة، والذي يعد الأول من نوعه، حتى 5 أكتوبر المقبل.

ويستهدف البرنامج توفير التمويل والدعم المالي للشركات الناشئة والأفراد ممن يمتلكون أفكاراً ريادية في صناعة المحتوى لطرحها أمام لجنة تحكيم تضم نخبة من الخبراء وكبار المستثمرين والشركات التي تتولى رعاية الأفكار والاستثمار فيها.

إقبال متزايد

ويأتي تمديد فترة المشاركة نظراً للإقبال المتزايد من الشركات الناشئة والأفراد من صناع المحتوى، وبهدف إتاحة فرصة أكبر أمام الراغبين بمشاركة أعمالهم وإبداعاتهم والاستفادة من البرنامج الذي سيتم تدشين فعالياته خلال النسخة الثالثة من قمة المليار متابع، التي تنظمها أكاديمية الإعلام الجديد في دبي خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير المقبل، تحت شعار "المحتوى الهادف".

ودعت قمة المليار متابع الشركات والأفراد الذين تنطبق عليهم شروط المشاركة، التي تقتصر على الفئة العمرية 18 عاماً فما فوق، وأن تكون الشركة مسجلة قانونياً، إلى اغتنام الفرصة والتقديم عبر الموقع الإلكتروني للقمة: www.1billionsummit.com.

برنامج إرشادي وتدريبي

ويتولى فريق متخصص عملية فرز طلبات المشاركة في البرنامج، حيث ستخضع جميع المشاركات لعملية تقييم دقيقة لضمان تماشيها مع متطلبات البرنامج وأهدافه، في حين ستعمل لجنة التحكيم على اختيار الشركات الناشئة والأفراد من صناع المحتوى بناءً على عدد من المعايير، منها جدوى الفكرة المعروضة، وجودة العرض التسويقي، والإمكانات السوقية، والابتكار والإبداع في فكرة المشروع، والقابلية للتوسع والنمو، ومدى التأثير الاجتماعي والاقتصادي، وجودة التنفيذ والتخطيط.

وستنضم المشاركات التي يتم اختيارها إلى برنامج إرشادي وتدريبي تنظمه قمة المليار متابع لتكون جاهزة لعرض أفكارها ومشاريعها أثناء انعقاد القمة، وبما يتيح لها فرصة الحصول على دعم إستراتيجي يساعدها على النمو والتوسع.

وتمر التصفيات النهائية لمنافسات البرنامج بثلاث مراحل تقام خلال فعاليات قمة المليار متابع، تتضمن الأولى اختيار 25 متقدماً من الشركات الناشئة والأفراد من صناع المحتوى أصحاب الأفكار الريادية لعرض أفكارهم بصورة مباشرة أمام لجنة التحكيم، فيما تجمع المرحلة الثانية 10 مشاركات، وتشهد المرحلة الأخيرة منافسة مشاركتين على المركزين الأول والثاني للحصول على فرص واعدة للاستثمار والشراكات والتعاون.

يذكر أن قمة المليار متابع تسعى إلى مخاطبة أكثر من مليار شخص حول العالم، من خلال استضافة نخبة من أهم وأكبر المؤثرين وصنّاع المحتوى أفراداً ومؤسسات على جميع منصات التواصل الاجتماعي؛ لمناقشة كيفية إسهام الإعلام الجديد كقطاع إبداعي في دعم اقتصادات الدول وخطط الوصول لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

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