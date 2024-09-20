احتفاء بزيارة رئيس الدولة.. البعثة الأمريكية: «مرحبا الساع»

المصدر: دبي - البيان

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وصف معالي يوسف مانع العتيبة، سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الزيارة التاريخية المرتقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واجتماعه المرتقب مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنها تشكل مرحلة مهمة في العلاقة بين البلدين.

وقال العتيبة في بيان نشرته السفارة الإماراتية عبر منصة «X»: «سيركز الجانبان على علاقة الشراكة القائمة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، والتي تمتد لخمسة عقود، وتشمل مجالات التجارة والاستثمار والأمن».

وأضاف: «كما سيبحثان فرص توسيع التعاون إلى مجالات جديدة تشمل العلوم والتكنولوجيا، وفي الوقت الحاضر الفضاء».

وقال العتيبة: «في الواقع قلة هي الدول التي تسير بخطى سريعة في مجال التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وفي التنسيق والتوافق الوثيق مثلما تفعل الولايات المتحدة ودولة الإمارات».

ولفت السفير العتيبة إلى أن «دولة الإمارات والولايات المتحدة تشكلان معاً قوة حاسمة للتغيير الإيجابي، ومحركاً للاستقرار الإقليمي والازدهار والتكامل».

وفي هذا الصدد اعتبر أنه من خلال مواصلة العمل معاً ومعالجة هذه التحديات بشكل مباشر، فإن الإمارات وأمريكا «تمهدان الطريق لخمسين عاماً أخرى من التعاون».

«مرحبا الساع»

وبعبارة «مرحبا الساع»، رحبت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإمارات بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى واشنطن.

وقالت البعثة عبر حسابها الرسمي في منصة «X»، تحت وسم «شركاء متحدون»: «نتطلع للترحيب بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الأسبوع القادم في واشنطن العاصمة، في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها لرئيس دولة الإمارات للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن ستعزز الزيارة علاقاتنا الثنائية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، واستكشاف الفضاء، والطاقة النظيفة، التجارة، واستقرار المنطقة».

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