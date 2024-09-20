خبراء يدعون إلى إقرار النقل العادل والمستدام الرقمي

المصدر: دبي - البيان

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أكد عدد من الخبراء العالميين المعنيين في أنظمة النقل الذكية، على أهمية استخدام التكنولوجيا والبيانات الرقمية الضخمة لتحقيق نقل عادل كخدمة (Fair MaaS)، نحو النقل المستدام الرقمي وتقديم خدمات يستفيد منها الجميع في المدن وخارجها ولكل الشرائح المجتمعية.

وأشاروا إلى أن هناك جهوداً وتجارب كبيرة تبذل في بعض المدن العالمية يعمل من خلالها المختصون على إقرار العدالة في التنقل وتحقيق جودة الحياة للجميع من خلال الاستفادة من التقنية المتاحة للغالبية، وفي ظل امتلاك نحو 90 % من سكان العالم لهواتف محمولة تساهم في الاستفادة من التكنولوجيا والخدمات التي يتم إطلاقها، ومن بينها خدمات التنقل.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية أقيمت بعنوان: «النقل العادل كخدمة (Fair MaaS) نحو النقل المستدام الرقمي»، أقيمت ضمن فعاليات اليوم الخامس للدورة الثلاثين للمؤتمر والمعرض العالمي لأنظمة النقل الذكية (ITS)، والذي تنظمه منظمة النقل الذكي في أوروبا «إيرتيكو»، بالتعاون مع مؤسسة النقل الذكي في أمريكا، ومثيلتها في آسيا والمحيط الهادئ، ويقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت شعار: «التنقل معززاً بأنظمة النقل الذكية»، وتستضيفه دبي في الفترة من 16 إلى 20 سبتمبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي.

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