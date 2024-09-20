مجلس الإمارات للعمل المناخي يستعرض الاستعدادات للمشاركة في «COP29»

المصدر: دبي - البيان

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ناقش مجلس الإمارات للعمل المناخي، مستجدات تنفيذ عدد من المبادرات الوطنية المناخية، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في الإمارات، والاستعدادات النهائية للمشاركة في أعمال مؤتمر الأطراف «COP29»، المقرر انعقاده في جمهورية أذربيجان في نوفمبر القادم.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإمارات للعمل المناخي الثالث لعام 2024، برئاسة معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة.

وقالت معاليها: «يأتي الاجتماع في توقيت مهم، خلال مشاركتنا في العديد من الأحداث الدولية الهامة، والتي نحرص من خلالها على طرح رؤية دولة الإمارات في مواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز الاستدامة، ذلك على غرار مشاركتنا الأخيرة في اجتماع وزراء الزراعة لمجموعة العشرين في البرازيل، ومشاركتنا المقبلة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي نتطلع من خلالها إلى إبراز دور الإمارات في إيجاد حلول للتحديات المناخية على الصعيدين الوطني والعالمي، وتحقيق الاستدامة البيئية».

رؤية

وأضافت معاليها: «تمتلك الإمارات رؤية واضحة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050، وتحقيق الاستدامة المناخية والبيئية، وتم ترجمة تلك الرؤية من خلال مشاريع وإنجازات نريد البناء عليها.

وتضمنت مناقشات الاجتماع الثالث لمجلس الإمارات للعمل المناخي، عدداً من الموضوعات، أهمها متابعة تنفيذ استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، حيث أكد الاجتماع على مواصلة التنسيق مع كافة الأطراف المعنية، لتنفيذ مشروعات الاستراتيجية الموضوعة، وضرورة رفع تقرير سنوي بشأن نتائج ومستجدات تنفيذ الاستراتيجية، للعرض على مجلس الوزراء في يناير من كل عام، ابتداءً من 2025.

كما تناول الاجتماع العمل على تشريع يقضي بالحد من تأثيرات التغير المناخي في المجتمع، ومختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، وبما يحقق النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي. وناقش الاجتماع مستجدات العمل على مشروع سوق الكربون، ودراسة تسعير الكربون، حيث سيتم العمل على المقارنة التحليلية لآليات تسعير الكربون المناسبة للتطبيق، وتطوير نمذجة لدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية من الآليات المتاحة.

واستعرض الاجتماع نتائج مبادرة «الحوار الوطني للطموح المناخي»، التي عقدت حتى الآن 14 جلسة في مختلف القطاعات، وشهدت توقيع 138 شركة على تعهد الشركات المسؤولة مناخياً.

واستعرض الاجتماع أيضاً المرحلة الثانية من المشروع الوطني لنظام القياس والإبلاغ والتحقق، ومستجدات العمل على تقرير المساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات خلال الفترة المقبلة.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة الاستعدادات للمشاركة الوطنية لمؤتمر الأطراف COP29، والعمل على وضع استراتيجية وخطة تنفيذية للبناء على إرث ونجاح مؤتمر الأطراف COP28 العام الماضي في الإمارات، والتنسيق حول المبادرات التي سيتم عرضها مع كافة الجهات المعنية المشاركة ضمن وفد الإمارات، وذلك تحت مظلة اللجنة العليا لمؤتمر الأطراف COP29 في أذربيجان.

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