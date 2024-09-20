شراكة استراتيجية لتطوير موارد منصة «ابتكر» وإتاحتها لـ 40 ألف طالب وباحث

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي توقيع مذكرتي شراكة استراتيجية مع مكتبات جامعة الإمارات، وكليات التقنية العليا، في مبادرة هادفة إلى ترسيخ التعاون الحكومي مع المؤسسات الأكاديمية الوطنية، لتعزيز الابتكار في القطاع الحكومي بدولة الإمارات، عبر تمكين موظفي الحكومة وقادة المستقبل من الوصول إلى مجموعة واسعة من الموارد والمعارف من خلال منصة «ابتكر» الرقمية المتخصصة التي يشرف عليها مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي.

وتجسد «ابتكر»، التي تعد أول منصة رقمية متخصصة في تعزيز ثقافة الابتكار في القطاع الحكومي في العالم العربي، رؤى القيادة الرشيدة، بتعميم منهجية الابتكار الحكومي التي تتبناها دولة الإمارات ونشرها على مستوى العالم العربي.

وبموجب الشراكتين، سيعمل مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، مع مكتبات جامعة الإمارات، وكليات التقنية العليا، على توسيع الموارد المتاحة على منصة «ابتكر» وإتاحتها لحوالي 40 ألف طالب وباحث بهدف رفع كفاءة وتهيئة جيل المستقبل من الموظفين الحكوميين.

وتعد «ابتكر» منصة نوعية ذات محتوى معرفي متنوع وغني، وقد تمكنت من الوصول إلى 200 ألف مستخدم في 176 دولة لحد الآن، وتضم المنصة أكثر من 560 دراسة حالة وتقريراً تستعرض بعضاً من أفضل الأمثلة على الابتكار في القطاع الحكومي من جميع أنحاء العالم.

كما توفر المنصة أيضاً دورات تدريبية مفتوحة عبر الإنترنت، وأدلة ابتكار، وأدوات عملية وكتيبات إرشادية حول مواضيع مثل تنظيم الهاكاثونات الحكومية وكيفية تبني الأفكار الجديدة في الحكومة. ويتوفر المحتوى الغني للمنصة باللغتين العربية والإنجليزية، وهو مصمم لمساعدة موظفي القطاع الحكومي في كل مكان على قيادة الابتكار داخل مؤسساتهم بما يخدم المجتمعات ويرتقي بها.

وأكدت هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية أن الشراكة الاستراتيجية مع جامعة الإمارات وكليات التقنية العليا، تعكس التزام الحكومة بنشر المعرفة وتعزيز ثقافة الابتكار في دولة الإمارات، وتمكين جيل مستقبلي من المبتكرين في القطاع الحكومي، يسهم في تحقيق الرؤى الاستراتيجية لقيادة دولة الإمارات، وفي مقدمتها رؤية «نحن الإمارات 2031».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز