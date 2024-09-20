17 اشتراطاً لتداول المكملات الصحية في دبي

المصدر: دبي - وائل نعيم

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حددت بلدية دبي 17 اشتراطاً لتداول المكملات الصحية في الإمارة، وذلك ضمن دليل الإرشادات الفنية بشأن التزام مؤسسات تداول المنتجات الاستهلاكية الذي أصدرته أخيراً، والذي تم إعداده بغية ضمان وتعزيز المؤسسات ذات الصلة بالضوابط والاشتراطات المعتمدة في بلدية دبي وتحقيق مستوى عال من الصحة والسلامة في البيئة المشيدة وتمكينها من الرقابة على مدى الالتزام بتلك الضوابط والاشتراطات.

وتشمل اشتراطات المكملات الصحية: تداول المكملات الصحية المسجلة، وأن تكون البطاقة التعريفية للمكمل الصحي مطابقة للمواصفات الإماراتية القياسية المطبقة، وعدم تداول مكملات صحية ببيانات مضللة أو غير مناسبة، ويجب أن تتوفر بيانات الاسم التجاري أو اسم المنتج بطريقة مناسبة ومطابقة للمكمل الصحي، كما يجب أن تتوفر بيانات بلد المنشأ بطريقة مناسبة، وأن تتوفر بيانات تفاصيل المصنع بطريقة مناسبة وأن تتوفر بيانات الوزن الكلي أو الحجم أو الكمية ومطابقة للمكمل الصحي.

كما تضمنت الاشتراطات ضرورة أن تتوفر بيانات كل من إرشادات الاستخدام أو الجرعة اليومية والتحذيرات بطريقة مناسبة، وأن تتوفر شروط التخزين بطريقة مناسبة وبيانات الرمز الشريطي المميز للمنتج أو الرقم التسلسلي وبيانات رقم التشغيلة بطريقة مناسبة ومطابقة للمكمل الصحي، وضرورة أن تتوفر بيانات الصلاحية مثل تاريخ الإنتاج والانتهاء وفترة الصلاحية ما بعد الفتح.

وبيانات المكونات للمنتج بطريقة مناسبة ومطابقة للمكمل الصحي ، ومطابقة الادعاءات والصور والرسوم التوضيحية واللغة مع العادات الاجتماعية والقيم السائدة للمكمل الصحي، وعدم وجود الملصقات سهلة الإزالة أو بصورة مؤقتة على المنتج أو عدم وجود بطاقة تعريفية للمكمل الصحي، وعدم تداول المكملات الصحية غير المصرح بها أو الممنوعة أو الفاشلة مخبرياً، وعدم تداول بيانات مضللة أو غير مناسبة بوسائل عرض ملحقة للمكمل الصحي.

وتطرق الدليل إلى أنظمة الرقابة والتفتيش وأنواعها، كذلك استعرض الدليل معايير الالتزام بالصحة البيئية في مؤسسات تداول المنتجات الاستهلاكية.

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