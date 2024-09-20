زيادة سكان دبي تعزز مكانة الإمارة وجهة مفضلة عالمياً للأعمال وجودة الحياة

المصدر: دبي - وائل نعيم

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ارتفع إجمالي سكان دبي منذ عام 2019 لغاية اليوم، بنسبة 11.42 %، تمثل زيادة تقدر بـ 383 ألفاً و735 نسمة، من 3 ملايين و355 ألفاً و900 نسمة في عام 2019، إلى 3 ملايين و739 ألفاً و635 نسمة نهاية النصف الأول من العام الجاري، بحسب بيانات مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء.

وبحسب بيانات المؤسسة، فإن إجمالي سكان إمارة دبي في عام 2019، بلغ 3 ملايين و355 ألفاً و900 نسمة، وفي عام 2020، بلغ إجمالي عدد سكان الإمارة 3 ملايين و411 ألفاً و200 نسمة، وفي عام 2021، ارتفع إجمالي سكان دبي إلى 3 ملايين و478 ألفاً و300 نسمة، كما ارتفع إجمالي سكان الإمارة في عام 2022، إلى 3 ملايين و549 ألفاً و900 نسمة، واستمر إجمالي سكان الإمارة في الارتفاع في 2023، ووصل إلى 3 ملايين و655 ألف نسمة.

وكان عدد السكان في 1950 يبلغ 20.000 نسمة، وارتفع في عام 1960 ليصل إلى 40.000، وفي عام 1970 وصل عدد سكان دبي إلى 73.000 نسمة، وفي عام 1980 وصل العدد إلى 254.000 نسمة، بينما وصل عدد سكان الإمارة في عام 1990 إلى 473.000.

وفي عام 2000 وصل إلى 907.000، وارتفع عدد سكان الإمارة ليصل في 2010 إلى 1.8 مليون، وفي عام 2020، ارتفع عدد السكان إلى 3.3 ملايين، وفي عام 2023، وصل سكان دبي إلى 3 ملايين و655 ألف نسمة، يتوقع أن يصل العدد في 2040 إلى 5.8 ملايين.

وباتت إمارة دبي اليوم، المدينة الأفضل للحياة للجميع، وجهة عالمية لرواد أعمال ومستثمرين وأصحاب العقول والمواهب، إذ استثمرت لسنوات في تطوير بنية تحتية رفيعة المستوى، تخدم المواطن والمقيم والزائر، ونهضت بأداء قطاعاتها كافة، وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية، لتكون المدينة الأذكى والأسرع والأكثر تطوراً، من أجل خدمة كل من يقيم على أرضها أو يزورها، من خلال رؤية القيادة الحكيمة.

مدينة المستقبل

وتتميز إمارة دبي بأنها مدينة المستقبل، التي تبنت التخطيط الاستباقي نهجاً في جميع مجالات الحياة، والمرونة في مواكبة المتغيرات واستشراف المستقبل، وتعزيز مكانتها مدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه، بهدف إسعاد جميع المقيمين والزائرين، من خلال تحسين جودة الحياة في دبي، وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة.

ووضع الفكر التنموي المتجدد لسموه، سعادة الإنسان ورفاهيته في صدارة أجندة حكومة دبي، ما جعل مسيرة نجاح الإمارة قصة ملهمة لجميع مدن العالم، من خلال رؤية قائد استثنائي، حرص على تحقيق طموحات شعبه وإسعاد مواطنيه، وعلى مدار السنوات الماضية، توجت الخطط الحضارية لدبي هذا النهج، وكان آخرها خطة دبي الحضرية 2040، التي رسمت خريطة متكاملة لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة في دبي، يكون محورها الإنسان، وهدفها الارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة.

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