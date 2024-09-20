غوتيريش يستعرض دور «كوب 28» في تنفيذ الحلول المناخية

المصدر: نيويورك - وام

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أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أهمية الدور المحوري الذي تلعبه المدن حول العالم في تنفيذ الحلول المناخية ووقف تدمير وتدهور الموائل الطبيعية، وتطرق إلى مؤتمر القمة الأول للعمل المناخي المحلي الذي عقد خلال «كوب28» في الإمارات، ووقعت خلاله 72 حكومة على التعهد الصادر عن تحالف الشراكات المتعددة المستويات العالية الطموح من أجل العمل المناخي.

جاء ذلك في تقريره حول أعمال الأمم المتحدة، الذي قدمه إلى الجمعية العامة وأوضح خلاله أنه على الرغم من أن المدن تعد مصادر مهمة للانبعاثات المؤدية إلى احترار الكوكب، إلا أنها تعتبر محركات للعمل المناخي وفي طليعة من يقدم الحلول لهذه المعضلة. واستعرض الأمين العام الجهود التي بذلتها المنظمة الأممية في هذا الصدد.

وشدد في تقريره على الحاجة الملحة لمزيد من العمل المناخي، لافتاً إلى التقارير الجديدة التي أصدرتها المنظمة بشأن فجوة الانبعاثات وفجوة الإنتاج وفجوة التكيف. وقال «إذا استمرت الاتجاهات الحالية، سترتفع درجة حرارة الأرض بما يتراوح بين 2.5 درجة مئوية و2.9 درجة مئوية خلال القرن الحادي والعشرين، وهو ما يتجاوز بكثير الهدف المحدد في اتفاق باريس وهو 1.5 درجة مئوية».

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