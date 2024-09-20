«الصحة» تبحث مع صربيا التعاون في حلول الرعاية الصحية

المصدر: دبي - البيان

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بحثت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع جمهورية صربيا تعزيز فرص التعاون في المجال الصحي، وتبادل الخبرات في مجال حلول الرعاية الصحية، وبناء جسور تواصل بين المؤسسات الصحية في البلدين، والاستفادة من الخبرات الصحية والعلمية، واستقطاب الشركات الصحية الصربية ذات الابتكارات الحديثة في مجال حلول الرعاية الصحية، بما يسهم بدعم استراتيجيات التنمية المستدامة للقطاع الصحي في البلدين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي، مع الدكتورة دانيكا سافوفيتش، القائم بأعمال سفارة جمهورية صربيا في أبوظبي، والوفد المرافق من القطاع الخاص الصحي في صربيا.

وأكد الدكتور الأميري أهمية تعزيز آفاق التعاون المثمر، وتطوير العلاقات الصحية بين البلدين، وأشار إلى انفتاح الوزارة على كل الخبرات والتجارب الصحية في العالم، من خلال بناء شراكات دولية استراتيجية تستند إلى تبادل المعرفة والخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، بما ينسجم مع رؤية «نحن الإمارات 2031».

وأشار إلى فرص التعاون في مجالات عدة من بينها التكنولوجيا الصحية، والرعاية الصحية المبتكرة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات المعتمدة عالمياً. كما لفت إلى ترحيب الوزارة بدخول الشركات الصربية الصحية للإمارات.

وقال: «تشكل دولة الإمارات بيئة جاذبة للاستثمارات الصحية، ونحن نرحب بالشركات الصربية الرائدة، التي تملك حلولًا مبتكرة قادرة على إضافة قيمة للقطاع الصحي، وتوسيع نطاق الحلول الصحية المتقدمة، بما يتماشى مع تطلعات واستراتيجية الدولة في تعزيز مكانتها التنافسية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة».

وأشاد الوفد الصربي بالتطور اللافت الذي حققه القطاع الصحي في دولة الإمارات وتميز نظامها الصحي، وأكد رغبة بلاده بتطوير العلاقات بين البلدين في المجال الصحي إلى أفضل المستويات.

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