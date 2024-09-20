فتح باب التسجيل في برنامج تمكين الشباب بالمهارات التكنولوجية

المصدر: دبي - البيان

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أعلن البرنامج الوطني للمبرمجين وشركة سامسونج جلف للإلكترونيات فتح باب التسجيل لأحدث البرامج التدريبية للشباب الذي تنظمه الشركة Galaxy AI Pioneers، والذي يهدف إلى تعريف مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً بمجال الذكاء الاصطناعي.

جاءت المبادرة الجديدة، لتبني على نجاح «برنامج سامسونج للابتكار» الذي تم تنظيمه ضمن فعاليات مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي 2024، في خطوة جديدة للشراكة المتميزة بين مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في دولة الإمارات وسامسونج، لتقديم منهاج شامل وممتع لإعداد الجيل القادم من مبتكري الذكاء الاصطناعي.

ويشمل البرنامج إطلاق مساقات افتراضية وحضورية ضمن ثلاث فئات عمرية في منهجية تدمج مناهج التعلم النظري والتجريبي العملي، وينظم خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 15 ديسمبر 2024. ويغطي مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك أساسيات الذكاء الاصطناعي، والبرمجة باستخدام لغة بايثون، وتعلم الآلة، والتعلم العميق، والرؤية الحاسوبية.

وروبوتات الذكاء الاصطناعي، ومعالجة اللغات الطبيعية، والاعتبارات الأخلاقية للذكاء الاصطناعي. وستتاح للطلاب كذلك فرصة استكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي من سامسونج Galaxy AI وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم من خلال العمل على مشروع تخرج. ويجمع البرنامج بين الجلسات الافتراضية بقيادة المدربين والجلسات الحضورية في مقر المبرمجين في دبي.

وأكد د. عبدالرحمن المحمود، خبير في مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن إطلاق برنامج «جالاكسي إيه آي بيونيرز» بالشراكة مع شركة سامسونج، يترجم سعي البرنامج الوطني للمبرمجين لترجمة رؤى حكومة دولة الإمارات، بتعزيز الموقع الريادي للدولة في في ابتكار وتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي.

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