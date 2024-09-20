إطلاق الدبلوم المهني للرعاية الصحية في حالات الطوارئ والأزمات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة الصحة بدبي، أمس، بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية عن إطلاق برنامج الدبلوم المهني في الرعاية الصحية لحالات الطوارئ والأزمات، بهدف رفع مستوى الجاهزية الوطنية، وبناء قدرات محلية مؤهلة للتعامل والتصدي للتحديات التي تفرضها الكوارث الطبيعية والإنسانية بكفاءة ومهنية واحترافية عالية.

حضر حفل إطلاق البرنامج، الذي يشارك به نخبة من المختصين في هذا المجال، عدد من المسؤولين والمديرين والمعنيين بمختلف الجهات الحكومية والخاصة. ويهدف البرنامج، الذي يقوم عليه نخبة من المختصين في هذا المجال، إلى تزويد المنتسبين إليه بالمعرفة التخصصية والتدريب العملي، والمهارات اللازمة لرفع مستوى التأهب والجاهزية، والتخطيط والاستجابة الفعّالة أثناء حالات الطوارئ والكوارث، وتعزيز التنسيق داخل منظومة الرعاية الصحية، وبما يسهم في تحسين نتائج رعاية المرضى في حالات الطوارئ والأزمات الصحية.

استراتيجية

وأكد عوض صغيّر الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أهمية هذا البرنامج الذي يأتي كخطوة استراتيجية وضمن التزام هيئة الصحة بدبي، وجهودها المستمرة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين لتأهيل كوادر متخصصة تسهم في تعزيز الجاهزية والاستجابة القصوى لمواجهة الكوارث والطوارئ الصحية، والتعامل معها بمهنية وكفاءة واحترافية عالية لحماية الأرواح والممتلكات.

وقال الكتبي: إن شراكة الهيئة مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، في هذا المجال، تعتبر خطوة مهمة نحو بناء قدرات محلية متطورة في إدارة الكوارث والأزمات الصحية، حيث تساعد هذه الشراكة في تقديم تعليم وتدريب متميّز يتماشى مع المعايير العالمية في إدارة الكوارث والأزمات، ويسهم في بناء نظام صحي أكثر استدامة ومرونة وجاهزية واستجابة للحالات الطارئة، مؤكداً التزام الهيئة بالاستثمار في تطوير المهارات والمعرفة لتحقيق أفضل مستويات الرعاية الصحية للمرضى والمجتمع بشكل عام، وفي جميع الأوقات.

وأشاد الكتبي بالدور الرائد الذي تقوم به كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وجهودها الملموسة في تصميم وتنفيذ برامج تعليمية متنوعة ومبتكرة تتماشى مع احتياجات المرحلة، وتسهم في تعزيز القدرات الوطنية، وإعداد القادة الذين يمتلكون المعرفة والمهارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات والتكيّف مع متغيرات العصر.

ومن جانبه قال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إن هذه المبادرات تأتي ضمن جهود الكلية لتطوير كوادر قادرة على التصدي للتحديات الصحية والطارئة في المجتمع. وأكد أن هذا التعاون مع هيئة الصحة بدبي يعكس التزام الكلية بتقديم برامج نوعية تسهم في تطوير المهارات والقدرات القيادية للكوادر الصحية في الإمارات.

وأضاف المري: «نحن نسعى إلى أن نكون شريكاً رئيسياً في دعم الجهود الوطنية لتعزيز الكفاءة المؤسسية وإعداد قادة المستقبل، بما يتماشى مع توجهات حكومة الإمارات في بناء مجتمع صحي وآمن».

وقالت عائشة الشامسي، مديرة برامج التعليم التنفيذي بكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إن «برنامج الدبلوم المهني في الرعاية الصحية لحالات الطوارئ والأزمات» يهدف إلى تزويد المتخصصين في القطاع الصحي بالمهارات الحديثة اللازمة لاستشراف المخاطر الصحية والطوارئ والقدرة على مواجهتها والتعامل معها بطرق مبتكرة.

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