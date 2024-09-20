49 شركة كورية تستعرض أحدث تقنيات الطاقة في «ويتيكس 2024»

المصدر: دبي - البيان

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تشهد الدورة السادسة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من 1 إلى 3 أكتوبر 2024، في مركز دبي التجاري العالمي، مشاركة 49 شركة من جمهورية كوريا الجنوبية، بزيادة ملحوظة، مقارنة بالعام الماضي. وتستعرض الشركات تقنياتها المتطورة، وأحدث حلولها المبتكرة في قطاعات الطاقة المتجددة والنظيفة، وكفاءة الطاقة، وإدارة المياه، والاستدامة البيئية، وغيرها.

علاقات اقتصادية

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض «ويتيكس»: «ترتبط دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية بعلاقات اقتصادية واستثمارية قوية، موضحاً أن العام الماضي، بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين نحو 5.3 مليارات دولار، حيث تعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثاني لكوريا عربياً، والـ 14 عالمياً خلال عام 2023، حيث تمثل 20 % من تجارة كوريا مع الدول العربية.

ولفت إلى استثمارات كوريا المباشرة في الدولة تقترب من 2.2 مليار دولار، وتعكس الزيادة الكبيرة في عدد الشركات الكورية المشاركة في المعرض هذا العام، أهميته كمنصة عالمية رائدة لاستعراض أحدث الحلول والتقنيات المبتكرة، وأفضل الممارسات في قطاعات المياه والطاقة والبيئة، ما يتيح فرصاً كبيرة لتعزيز التعاون، واستكشاف المزيد من الشراكات التي تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة للتنمية المستدامة.

وأشار معالي الطاير إلى أن معرض ويتيكس، يعد أحد أهم الفعاليات العالمية للشركات المتخصصة في الطاقة والمياه والبيئة، ويوفر بيئة مثالية للشركات، لعرض تقنياتها المتقدمة وحلولها المبتكرة أمام جمهور دولي من المستثمرين وصنّاع القرار، كما يتيح فرصاً للتواصل وبناء شراكات استراتيجية، تسهم في تسريع وتيرة الابتكار، وتعزيز الاستثمار في قطاعات حيوية، تدعم التحول نحو مستقبل مستدام، ما يجعله محطة مهمة للشركات الراغبة في التوسع والنمو في أسواق جديدة.

منصة مهمة

وقال يو جيه سونج سفير جمهورية كوريا لدى دولة الإمارات: «يشكل معرض ويتيكس منصة مهمة للتواصل مع المتعاملين في دولة الإمارات، واستكشاف فرص تجارية جديدة، معرباً عن سعادته بالمشاركة من خلال الجناح الكوري، الذي تنظمه وزارة البيئة الكورية، بالتعاون مع المؤسسة الكورية للموارد المائية».

وتستعرض الشركات الكورية الجنوبية، ضمن ثلاثة أجنحة في «ويتيكس 2024»، أحدث التقنيات في مجال الطاقة المتجددة، مثل أنظمة توليد الطاقة الشمسية والرياح، وحلول تخزين الطاقة، والابتكارات التي تدعم تعزيز كفاءة الطاقة، وتقليل الانبعاثات الكربونية،.

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