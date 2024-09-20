%100 توطين الموظفين من أصحاب الهمم في محاكم دبي

المصدر: دبي - نورا الأمير

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت نسبة توطين الموظفين من أصحاب الهمم في محاكم دبي 100 %، حيث وصل عددهم 21 موظفاً، ويشكلون ما نسبته 1.74 % من إجمالي عدد الموظفين، ويتوزع الموظفون من أصحاب الهمم على 52.38 % من الإناث، و47.62 % من الذكور.

وأوضح التقرير السنوي لمحاكم دبي، سياسات إدارة الموارد البشرية وتسهيلات أصحاب الهمم، حيث تعتمد محاكم دبي على سياسات محددة للتعامل مع أصحاب الهمم وتشمل هذه السياسات تخصيص فريق متابعة ودراسة لتحديد احتياجات أصحاب الهمم، وتضمين أصحاب الهمم في منهجيات عمل الإدارة، مع الحرص على توفير مجموعـة كبيـرة مـن الامتيازات للموظفيـن، والتـي يسـتفيد منهـا الموظـف من فئة أصحـاب الهمـم، علاوة على توفير البيانات الديموغرافية للموظفين من أصحاب الهمم.

وأكد التقرير أن محاكم دبي تعمل على تنظيم فعاليات ومجالس لجهة دمج وتمكين أصحاب الهمم، منها توفير فرصة التفرغ الكامل للموظفين من أصحاب الهمم لحضور مختلف الفعاليات والأنشطة الخارجية. وقد بلغ عدد الموظفين من أصحاب الهمم المستفيدين من نظام التفرغ الكامل لحضور الفعاليات والأنشطة الخارجية 5 موظفين.

ووصل عدد مرات الحصول على التفرغ الكامل لحضور الفعاليات والأنشطة 12 نشاطاً، وفيما يتعلق بتمكين الموظفين من أصحاب الهمم في مجال الإبداع والابتكار من خلال توعيتهم بالمنصات المتاحة لتقديم أفكارهم المبتكرة وحضور الدورات التدريبية فقد تجاوز عدد الدورات التدريبية المنفذة لأصحاب الهمم 40 دورة بإجمالي 211 ساعة تدريبية.

وكرمت محاكم دبي عدداً من موظفيها من أصحاب الهمم بواقع 8 موظفين بترقية مالية، و13 بترقية درجة وظيفية، مؤكدة أن جميـع السياسـات وأنظمـة العمل والمنهجيات فـي محاكـم دبـي، تضمن معايير متعلقة بالحوكمة والعدالة وتكافؤ الفرص لجميع الموظفـين، بمن فيهم موظفو أصحاب الهمم، مثل سياسة العمل عن بعد واتباع سياسة إدارة أنظمة العمل من خلال منهجية الاستقطاب والتعيين واتباع منهجية تحليل الاحتياجات التدريبية، لفتت من خلال التقرير السنوي أن نسبة الشفافية في التعامل مع الموظفين حسب استبيان المجلس التنفيذي وصلت إلى 88 %.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز