«كهرباء دبي» تسلط الضوء على مشاريع دعم التنقل الأخضر

المصدر: دبي - البيان

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تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي، كراعٍ رئيس في المؤتمر العالمي لأنظمة النقل الذكية 2024، الذي تستضيفه هيئة الطرق والمواصلات في دبي، من 16 إلى 20 سبتمبر الجاري.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن استضافة المؤتمر العالمي لأنظمة النقل الذكية في دبي، تؤكد المكانة العالمية للإمارة في مجال أنظمة النقل الذكية، وريادتها في اعتماد أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، إضافة إلى التوسع في استخدام تقنيات وحلول الطاقة الكهربائية في قطاع النقل، في إطار استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030.

وأضاف معالي الطاير: «نهتدي في جميع مبادراتنا ومشاريعنا، برؤية القيادة الرشيدة، في أن تكون دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة على مستوى العالم، ونعمل على تحقيق أهداف الاستراتيجية الشاملة لجودة الحياة في دبي، التي تسعى إلى تحقيق عدد من المستهدفات في قطاع الطاقة حتى عام 2033، منها التوسع في توفير محطات شحن الكهرباء في إمارة دبي.

وتهدف مبادراتنا إلى المساهمة في تقليل الانبعاثات الكربونية من قطاع النقل، في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي. وقد أسهمت مبادرة «الشاحن الأخضر» منذ أن أطلقناها عام 2014.

ووفرت أول بنية تحتية عامة لشحن المركبات الكهربائية في المنطقة، في دفع عجلة تطوير البنية التحتية لمحطات الشحن الكهربائية في إمارة دبي، ليصل عددها إلى أكثر من 700 محطة شحن بمشاركة المعنيين، من بينها نحو أكثر من 400 محطة «شاحن أخضر» تابعة للهيئة، ووصول عدد السيارات الكهربائية في دبي إلى أكثر من 30 ألف سيارة، بنهاية النصف الأول من العام الجاري».

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