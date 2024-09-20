تخريج أول فريق إنقاذ بري نسائي على مستوى الدولة

المصدر: دبي - البيان

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شهد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، تخريج أول فريق إنقاذ بري من العنصر النسائي لعدد 18 من صف الضباط على مستوى الدولة، بحضور اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة.

والعميد الدكتور صالح الحمراني، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة بالنيابة، والعميد نبيل عبد الله الرضا، نائب مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة، والعقيد خبير خالد الحمادي، مدير إدارة البحث والإنقاذ، وعدد من الضباط.

وهنأ معالي القائد العام لشرطة دبي عضوات الفريق النسائي الأول من نوعه على مستوى الدولة بتخرجهن في دورات تخصصية في الإنقاذ البري، مؤكداً التزام شرطة دبي بتمكين العناصر النسائية في مختلف المجالات الأمنية والعسكرية، ورفع كفاءتهن، وإلحاقهن في تدريبات علمية وميدانية، تعزز قدرتهن على أداء العمل بكفاءة ومهنية، وتمكنهن من التعامل بحرفية مع الحالات الطارئة. وأضاف معاليه «تلعب المرأة الإماراتية دوراً حيوياً في التنمية، التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات، ومنها القطاعين الأمني والشرطي».

وقال: «فخورون بتأسيس أول فريق من العناصر النسائية اللواتي سيعملن إلى جانب زملائهن من الرجال في تنفيذ عمليات الإنقاذ البري، وبوجود عناصر نسائية مؤهلة وقادرة على مواجهة التحديات والمساهمة بفعالية في عمليات الإنقاذ، الأمر الذي يسهم في تعزيز منظومة العمل الشرطي».

وبارك اللواء عبد الله علي الغيثي للعناصر النسائية تخرجهن وتجاوزهن لدورات وتدريبات وسيناريوهات ميدانية تحاكي الواقع، وقدرتهن على الوصول إلى مستويات متقدمة في كيفية التعامل مع الحوادث والبلاغات بمؤشرات قياسية.

وأشاد بما أظهرته الخريجات الـ18 من مهارات عالية في التدريب والتعامل مع السيناريوهات المختلفة، وحرصهن الكبير على إثبات جدارتهن وقدراتهن في التعامل مع عمليات الإنقاذ والإنزال والانتشال.

من جانبهن أعربت الخريجات عن فخرهن بهذا الإنجاز، خاصة أنهن السباقات في التخصص في عمليات الإنقاذ البري، مؤكدات أن حرص واهتمام شرطة دبي بتأهليهن وتدريبهن يعكس النهج، الذي تسير عليه في تمكين المرأة في القطاعين الأمني والشرطي.

وشهد التخريج تنفيذ العديد من السيناريوهات، منها المتخصصة في عمليات الإنقاذ في حوادث الطرق والإطفاء الرغوي، وكيفية فتح أبواب المركبات، وكيفية استخدام أجهزة الإنارة، وكيفية استخدام البالونات الهوائية.

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