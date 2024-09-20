«حقوق الإنسان» تطلع على مستجدات تعاون الإمارات والأمم المتحدة

المصدر: أبوظبي - وام

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عقدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان اجتماعها السابع عشر، برئاسة معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اللجنة، وبمشاركة أعضاء اللجنة من الجهات المعنية في الدولة.

واطلع معاليه خلال الاجتماع الذي عقد في مقر ديوان الرئاسة، على سير نتائج عمل فرق العمل المنبثقة عن اللجنة المكلفة بمتابعة إعداد التقارير الدورية المستحقة على الدولة باعتبارها طرفاً في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وعدد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

كما اطلع على مستجدات التعاون الفني بين الدولة وأجهزة وآليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان. وأكد معاليه في هذا السياق على حرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما فيها مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان واللجان التعاهدية. كما أكد معاليه على مواصلة تنظيم الأنشطة والفعاليات وورش العمل التي تشرف عليها اللجنة الدائمة، والتي تساهم في نشر الوعي، وفي بناء القدرات والتدريب في مجال حقوق الإنسان.

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