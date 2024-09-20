بشرى البلوشي لـ«البيان »: دعم القيادة يرسخ مساهمة المرأة في مسيرة البناء

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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ثمنت الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة الحوكمة وإدارة المخاطر في مركز دبي للأمن الإلكتروني، مباركة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لها لحصولها على جائزة المدير التنفيذي للاتحاد الدولي لشهادات أمن نظم المعلومات ISC2، لتكون أول امرأة عربية تفوز بهذه الجائزة المرموقة.

وأكدت أن الدعم الذي تقدمه قيادة دولة الإمارات الرشيدة للمرأة الإماراتية منذ إعلان قيام الاتحاد وحتى الآن أسهمت في مشاركتها بأدوار ريادية ومتميزة في مسيرة البناء والتطوير بمختلف جوانب الحياة الثقافية والتربوية والتعليمية والقيادية.

وأفادت بأن أهمية الجائزة تنبع من 3 ركائز أساسية، وهي الاعتراف بالتميز، وتعزيز مكانة الدولة عالمياً، والإلهام والتحفيز.

وأشارت إلى أن الجائزة التي حصلت عليها ضمن فئة التكريم الخاص وهي «جائزة المدير التنفيذي للاتحاد الدولي»، تسلط الضوء على الأفراد الذين أظهروا قيادة مبتكرة والتزاماً كبيراً بتطوير مجال الأمن السيبراني عالمياً، وتمنحه اعترافاً عالمياً بمساهماته، مما يعزز مكانته كقائد في مجال الأمن السيبراني، ويعزز مكانة دولته عالمياً، وتشجع الآخرين على السعي نحو تحقيق التميز في مجال الأمن السيبراني، وتوفر مصدر إلهام للمحترفين الطموحين.

وحول معايير اختيار الفائز أوضحت الدكتورة البلوشي أن هناك 3 معايير رئيسية يتم اختيار الفائز بالجائزة على أساسها وهي: القيادة والابتكار، والمساهمات الفعالة في المجال، والتأثير الإيجابي على المجتمع. وأضافت أن الجوائز تنقسم إلى عدة فئات، بما في ذلك التكريم الخاص والمهني، ومركز السلامة والتعليم على الإنترنت.

وأوضحت أن ISC2 هي منظمة عالمية رائدة في مجال الأمن السيبراني، تعمل على تطوير معايير عالمية وتقديم برامج شهادة معتمدة للمحترفين في هذا المجال، وتسهم في بناء مجتمع متخصص لتبادل الخبرات والمعرفة بين المحترفين، مما يسهم في تعزيز مستوى الأمن السيبراني على المستوى العالمي، وتضم ما يقرب من 675000 عضو ومرشح وشريك في جميع أنحاء العالم، هدفهم المحافظة على أمن المجتمعات.

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