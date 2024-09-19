اختتام ورشة إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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دعا المشاركون في ختام فعاليات ورشة إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات 2025-2028 والتي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أمس (الخميس)، إلى إنشاء مرصد خليجي إقليمي متقدم يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملية جمع وتحليل البيانات الضخمة المتعلقة بالمخدرات وتحديد الأنماط المشبوهة، بما يسهم في تطوير سياسات واستراتيجيات منطقة الخليج.

وطالب المشاركون في الورشة التي استضافتها وزارة الداخلية بدولة الإمارات، على مدى 4 أيام متواصلة، بتطوير تطبيقات ذكية للتتبع ومراقبة عمليات تهريب وتوزيع المخدرات، واستخدام تقنيات الاستشعار "عن بعد" والطائرات من دون طيار لرصد عمليات التهريب والاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

كما أوصى المشاركون بضرورة إنشاء دوائر قضائية متخصصة بنظر قضايا الاتجار في المواد المخدرة وتعاطيها، وإقامة منتدى خليجي سنوي للابتكار في مكافحة المخدرات، يجمع بين الخبراء وصناع القرار والمبتكرين، وإنشاء منصة إلكترونية لتبادل الأفكار والمبادرات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبر دعوة المبتكرين ورواد الأعمال لتقديم حلول وأفكار جديدة في مجال مكافحة المخدرات.

وتعزيز الابتكار عبر إطلاق برنامج "مبتكرون ضد المخدرات" لدعم وتطوير الأفكار والحيلولة المبتكرة، وإنشاء حاضنة أعمال لدعم المشاريع الناشئة المتعلقة بمكافحة المخدرات، وتقديم منح وتمويل للأفكار المبتكرة في مجال مكافحة المخدرات، وتنظيم مسابقات وإطلاق تحديات إقليمية لتحفيز الابتكار والتفكير خارج الصندوق.

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