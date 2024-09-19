حمدان بن محمد يشهد تخريج 220 خريجاً من برنامج ماجستير «العلوم في البيانات الضخمة وتحليل الأعمال»

المصدر: البيان

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شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تخريج 220 خريجاً من برنامج ماجستير "العلوم في البيانات الضخمة وتحليل الأعمال" من الكلية العليا للتجارة في باريس ESCP - فرع دبي.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «فخورون بتخريج دفعة جديدة من الكفاءات الوطنية، تضم 220 خريجاً من برنامج ماجستير "العلوم في البيانات الضخمة وتحليل الأعمال" من الكلية العليا للتجارة في باريس ESCP - فرع دبي».

وأضاف سموه: «نبارك للخريجين ولذويهم هذا الإنجاز، ونتطلع لتسخير أحدث المعارف والعلوم والمهارات لخدمة مجتمعنا والمساهمة في بناء مستقبل مزدهر لوطننا».

وتابع سموه: «كما نتوجه بالشكر لمجموعة الرستماني على دعمها الكبير لهذا البرنامج وتقديمها منح كاملة للطلاب الإماراتيين، وهو ما يمثل نموذجاً لدور مجتمع الأعمال المحلي في دعم مسيرة التنمية الوطنية وتعزيز الريادة الإماراتية».

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