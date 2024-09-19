مستشفى ريم أبوظبي يفتتح الملتقى الطبي الدولي لطب الأعصاب والعمود الفقري

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلقت اليوم في فندق روزوود أبوظبي فعاليات الملتقى الطبي الدولي لطب الأعصاب والعمود الفقري بحضور خبراء من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة مجموعة واسعة من المواضيع والتحديات الرئيسية في هذا المجال.

نظم المؤتمر، الذي أقيم برعاية مستشفى ريم أبوظبي، برنامجًا علميًا شمل محاور رئيسية في الرعاية الطبية لطب الأعصاب والعمود الفقري، بالإضافة إلى حلقات نقاش مع متحدثين دوليين وإقليميين بارزين. ويهدف البرنامج العلمي الغني إلى إطلاع الأطباء والمهنيين الطبيين على أحدث الأبحاث والتطورات السريعة في مجال الأعصاب والعمود الفقري.

ناقش الأطباء المشاركون أحدث الدراسات المتعلقة بالطب العصبي وجراحة العمود الفقري، إلى جانب حوارات معمقة مع كبار الخبراء العالميين لتبادل الخبرات وتعزيز المعرفة والاطلاع على التجارب الدولية.

وقال السيد زيد السكسك، رئيس مجلس إدارة مستشفى ريم: "نحن فخورون باستضافة مستشفى ريم لهذه الندوة الدولية حول أمراض الأعصاب والعمود الفقري، وهو ما يعزز دورنا الريادي في تطوير الخبرات والمعرفة بين أبرز الخبراء والاختصاصيين في هذا المجال. كما نواصل العمل على رفع مستوى رعاية المرضى إلى أعلى المعايير العالمية، وفي هذا السياق، نفخر بأن نكون أول مستشفى في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يجري جراحات العمود الفقري باستخدام الواقع المعزز."

وأضاف السيد كلانسي بو، الرئيس التنفيذي لمستشفى ريم: "لقد قمنا بالإعداد لهذا المنتدى بما يضمن مشاركة أهم الخبراء في المجال، لضمان تقديم برنامج غني بالرؤى العميقة حول أحدث الابتكارات والتحديثات، بهدف تحقيق أفضل النتائج للمرضى."

كما قدم الدكتور عصام خوري، استشاري جراحة المخ والأعصاب ورئيس القسم في مستشفى ريم، عرضًا حول تقنية تحلل القرص بالليزر عبر الجلد (PLDD)، وهي تقنية جراحية حديثة لتخفيف آلام الظهر. وأوضح الدكتور خوري كيف يمكن لهذا الإجراء بالليزر أن يعالج هذه الحالات بدقة متناهية، مستعرضًا الجوانب المبتكرة لهذه التقنية.

بدوره، قدم الدكتور وائل شعبان، أخصائي جراحة الأعصاب والعمود الفقري، عرضًا تفصيليًا حول استخدامات الواقع المعزز (AR) في جراحة العمود الفقري، مستعرضًا لمحة عن مستقبل الطب. وأشار إلى أن الجراحين يستخدمون نظارات الواقع المعزز لتنفيذ العمليات الجراحية الأكثر تعقيدًا في العمود الفقري، وهي تقنية طبقها مستشفى ريم كأول مؤسسة طبية في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما قدمت الدكتورة دينا صالح، استشارية طب أعصاب الأطفال ورئيسة القسم في مستشفى ريم، عرضًا حول دور حقن البوتوكس في علاج الأطفال المصابين بالشلل الدماغي، مستعرضة مقاربة جديدة تحدث نقلة نوعية في علاج هذه الفئة.

وأدار الدكتور أمير عبد الغفار، استشاري أمراض المخ والأعصاب، جلسة حوارية حول العلاجات المبتكرة لمرض الخرف، مستعرضًا أحدث التطورات في هذا المجال، وموضحًا كيف يمكن لهذه الاستراتيجيات الجديدة أن تحسن رعاية المرضى.

من جانبه، تناول الدكتور رودي النوار، استشاري أمراض المخ والأعصاب، موضوع تشريح الحبل الشوكي، مسلطًا الضوء على التأثير الكبير للمعرفة التشريحية الدقيقة على رعاية المرضى ونتائج العلاج.

وفي الختام، قدم الدكتور محمد رامي الأحمر عرضًا حول العلاجات وطرق التأهيل بعد إصابة الحبل الشوكي (SCI)، مشددًا على أهمية العلاج المبكر المستهدف في تسريع عملية التعافي.

لمزيد من المعلومات يرجي زيارة موقعنا https://www.reemhospital.com/

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز