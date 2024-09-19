«أمنية» تُحقق أمنيات 21 من أطفال غزة المرضى

المصدر: وام

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حققت مؤسسة "تحقيق أمنية"، بالتعاون مع "مدينة الإمارات الإنسانية"، أمنيات 21 طفلاً من أطفال غزّة المرضى، الذين تستضيفهم الإمارات.

ونظمت المؤسسة حفلاً في المدينة الإنسانية بمشاركة شخصيات كرتونية، تضمن عروضاً سحرية وتشكيلة من المأكولات والحلويات، وذلك بحضور مبارك القحطاني، المتحدّث الرسمي باسم "مدينة الإمارات الإنسانية"، والإعلاميتان ميسون عزام، ورنا الخطيب، اللتين شاركتا في تحقيق أمنيات الأطفال مع فريق عمل المؤسسة، وحشد من أطفال غزّة وعائلاتهم.

وقال مبارك القحطاني المتحدّث الرسمي باسم "مدينة الإمارات الإنسانية": "في اجتماعنا هذا نحقق ليس فقط أمنياتهم، بل نؤكد على التزام الإمارات بالإنسانية والتعاطف، والمسؤولية المشتركة، ونعتزّ بأن رؤية دولتنا تعتمد بشكل أساسي على الإيمان بأن لكل طفل، بغض النظر عن ظروفه، الحق في الأمل، والكرامة، والفرصة للنجاح".

بدورهم، تقدّم أطفال غزّة وأمهاتهم بالشكر والعرفان إلى دولة الإمارات على استضافتها الكريمة، ومنحهم الأمن والأمان الذي يحتاجونه، كما توجّهوا بالشكر والتقدير إلى مؤسسة "تحقيق أمنية" والقائمين على مدينة الإمارات الإنسانية لمنحهم لحظات من الفرح والسعادة عبر تحقيق أمنياتهم.

من جهته، قال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحقيق أمنية": "تجسيداً لنهج الإمارات الإنساني الراسخ في الوقوف إلى جانب الأشقاء ومدّ يد العون لهم، حرصنا على تحقيق أمنيات هؤلاء الأطفال الذين هم في أمسّ الحاجة إلى التخفيف من مُعاناتهم الإنسانية والصحية، لإنارة شمعة الأمل والتفاؤل في قلوبهم في ظلّ الظروف الحرجة التي يمرّ بها وطنهم، ومنحهم السعادة التي طالما حلموا بها".

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