«قضاء أبوظبي» تصدر قراراً بتغريم 3 كُتّاب عدل خاص 50 ألف درهم

المصدر: البيان

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أصدرت لجنة شؤون كاتب العدل الخاص بدائرة القضاء في أبوظبي قراراً بتغريم 3 كُتّاب عدل خاص لعدم التزامهم بالقوانين والقرارات والتعليمات المنظمة للمهنة، وذلك بإجمالي غرامات بلغت قيمتها 50 ألف درهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إذ وافقت اللجنة على طلب استكمال ترخيص مكتب لمزاولة مهنة الكاتب العدل الخاص، كما وافقت على طلب قيد كاتب عدل خاص، وطلب تجديد قيد كاتب عدل حكومي، فيما اطلعت اللجنة على احصائيات المعاملات ونتائج الاستبيان خلال النصف الأول من العام الجاري والذي أظهر أن نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات بلغت 92%.

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها برئاسة وكيل دائرة القضاء، وعضوية كل من، يوسف حسن الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع المساندة القضائية، عبد الله سيف زهران، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، محمد هشام الرافعي، خبير قانوني، وخالد سالم التميمي، رئيس قسم الكاتب العدل الخاص.

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